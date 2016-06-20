فينغر: فاردي سيبقى في ليستر

قال ارسين فينغر مدرب ارسنال إن المهاجم جيمي فاردي سيرفض على الأرجح عرضا للانتقال للنادي اللندني والبقاء في ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية هذا الشهر أن أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سيستغل شرطا جزائيا يبلغ حوالي 20 مليون جنيه استرليني (29.2 مليون دولار) في عقد المهاجم البالغ عمره 29 عاما من أجل ضمه.



وكان من المتوقع أن يقرر فاردي - الذي سجل 24 هدفا في الدوري الموسم الماضي - مستقبله بعد بطولة اوروبا 2016 في فرنسا حيث يلعب مع منتخب انجلترا لكن فينغر أشار إلى أن الصفقة مستبعدة الان.



وقال المدرب الفرنسي للتلفزيون الصيني: "جيمي فاردي في ليستر في هذه اللحظة ومما أعرفه فإنه سيبقى في ليستر."



وسجل فاردي هدفه الأول في بطولة اوروبا حين شارك كبديل في فوز انجلترا 2-1 على ويلز يوم الثلاثاء الماضي وفي طريقه لدخول التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة ضد سلوفاكيا اليوم الاثنين.