مدرب فرنسا: ينتظرنا المزيد من العمل

أكد المدرب ديدييه ديشان، أن فرنسا لا يزال أمامها الكثير من العمل رغم التأهل للدور الثاني في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 في صدارة مجموعتها أمس الأحد.



وتعادلت فرنسا بدون أهداف مع سويسرا لكنها كانت على بعد سنتيمترات قليلة من الانتصار إذ سددت في إطار المرمى ثلاث مرات بينما تصدى يان سومر حارس سويسرا لثلاث فرص بشكل رائع.



وقال ديشان: "إذا كان حارس المرمى هو أفضل لاعب في المباراة فهذا يوضح كيف سارت الأمور". مضيفا أنه أراد تحقيق انتصار ثالث لكنه راض بعد تصدر المجموعة الأولى.



وبذلك حصلت فرنسا على يوم للراحة أكثر من صاحب المركز الثاني إذ ستقام مباراتها في دور الستة عشر ضد أحد الفرق صاحبة المركز الثالث في ليون يوم الأحد القادم.



وقال ديشان: "نشعر بالاسترخاء. أعتقد أننا سنعرف يوم الثلاثاء أو الأربعاء من سنواجه. أمامنا وقت طويل للراحة".



وأكد مدرب فرنسا أنه يمتلك خط دفاع مستقرا بعدما أثار الشكوك عقب استقبال هدفين في مباريات ودية ضد الكاميرون وهولندا وانجلترا وأربعة العام الماضي أمام بلجيكا لكن لاعبيه بحاجة الان لأن يكونوا أكثر حسما.



ومضى قائلا: "في فترة قصيرة نجحنا في حل الأمور الدفاعية. من الركلات الثابتة. الان بطولة ثانية ستبدأ وسنكون بحاجة لتحسين مستوانا".



وأضاف ديشان أن فرنسا قد تكون أفضل على صعيد السيطرة على المباريات في الهجوم وعلى سبيل المثال تشكيل تهديد أكبر من الركلات الركنية.



وتابع: "بعض الركلات الركنية تنفذ عالية للغاية.. وبعضها في المنطقة نفسها. هذه أشياء نستطيع تعديلها".