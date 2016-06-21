إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله الدولي بعد يورو 2016

قال زلاتان ابراهيموفيتش نجم السويد الثلاثاء انه سيعتزل اللعب دوليا عقب انتهاء مشاركته في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016.



وأضاف "اخر مباراة لي (في بطولة أوروبا 2016) ستكون هي اخر مباراة للسويد في البطولة لذا فان الأمل يحدوني الا تكون تلك المباراة غدا."



وتابع "أنا فخور للغاية بما حققته وسأحضر علم السويد معي دوما."



وستواجه السويد منافستها بلجيكا غدا الأربعاء وهي بحاجة للفوز لتملك فرصة حقيقية للتأهل لدور 16.



