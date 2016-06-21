إنجلترا وويلز تتأهلان إلى الدور الثاني

تعادلت انجلترا سلبيا مع سلوفاكيا لتنهي المجموعة الثانية في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 في المركز الثاني خلف ويلز التي انتصرت 3-صفر على روسيا.



وتملك ويلز ست نقاط مقابل خمس نقاط لانجلترا التي تتفوق بفارق نقطة واحدة عن سلوفاكيا التي حافظت على آمالها في التأهل إلى دور الستة عشر كأحد أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.



وسيطرت انجلترا ‭ -‬التي أجرت ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت 2-1 على ويلز ‭- ‬‭ ‬على الشوط الأول وأهدر جيمي فاردي فرصة سهلة كادت أن تمنحها التقدم.



وواصلت انجلترا سيطرتها على الشوط الثاني لكن لم تسنح لها سوى بعض الفرص القليلة للتسجيل.



وفي المباراة الأخرى، تأهل منتخب ويلز الى ثمن النهائي اثر فوزه على نظيره الروسي 3-صفر اليوم الاثنين في تولوز في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الاول.



وسجل آرون رامسي (11) ونيل تايلور (20) وغاريث بايل (67) الاهداف.



ورفعت ويلز رصيدها الى 6 نقاط وتصدرت، فيما ودعت روسيا دون بصمة بعد ان وقف رصيدها عن نقطة واحدة في المركز الرابع الاخير.



واستفادت ويلز من تعادل انكلترا مع سلوفاكيا سلبا فصار رصيد الاولى 5 نقاط مقابل 4 للثانية.



وكانت ويلز فازت على سلوفاكيا 2-1 في الجولة الاولى قبل ان تخسر في الثانية امام جارتها انكلترا صفر-2، فيما تعادلت روسيا مع انكلترا 1-1 قبل ان تخسر امام سلوفاكيا 1-2.



ولم يستطع المدرب الروسي الذي قام بعمل جبار في التصفيات بعد تعيينه خلفا للايطالي فابيو كابيلو الذي اقيل بسبب سوء النتائج، الاستمرار بنفس الوتيرة واخفق في ثاني مشاركة لروسيا في البطولة منذ تفكك الاتحاد السوفياتي بعد الاول عام 2008 حيث بلغت نصف النهائي.



من جانبه، نجح الانكليزي كريس كولمان في تأهيل ويلز الى الدور الثاني في اول مشاركة اوروبية واول مشاركة في بطولة كبرى بعد بلوغها ربع النهائي في مونديال 1958.



واحتفظ كولمان بالتشكيلة السابقة باستثناء تبديل واحد في خط الهجوم فادخل سام فوكس بدلا من هال روبسون كانو، فيما اجرى ليونيد سلوتسكي 4 تغييرات احدها في الدفاع و3 في خط الوسط.



وعلى الملعب البلدي في تولوز، اعتبرت السلطات الفرنسية المباراة خطرة من المستوى الثالث اي اقل بدرجة واحدة من المستوى الاعلى، فاستقدمت 600 دركي اضافة الى العدد الموجود في المكان وهو 1500 دركي بهدف منع اعمال الشغب.



وبدأت ويلز المباراة المباراة بضغط هجومي فحاول غاريث بايل مرتين من خارج المنطقة دون ان ينجح (1 و10)، وحصل جو الن على ركلة حرة نفذها بنفسه وارسل الكرة بينية استقبلها لاعب ارسنال الانكليزي آرون رامسي وتابعها في قلب المرمى (11).



وحاولت روسيا الرد على الفور عبر ثنائي الهجوم فارسل ارتيم دزيوبا كرة برأسه الى الكسندر كطوكورين تابعها الاخير بقذيفة من مشارف المنطقة انحرفت قليلا عن الخشبات في الجهة اليسرى (12)، لكن نيل تايلور صعب مهمة الروس بتسجيله الهدف الثاني بعد ان فوجىء بكرة مرتدة داخل المنطقة اعادها بيسراه الى اسفل الزاوية اليمنى (20).



وتابعت ويلز افضليتها، وكاد سام فوكس يضيف الثالث من ضربة رأس اثر عرضية من كريس غينتر (26)، ورد دزيوبا بكرة خطرة ابعدت في الوقت المناسب (27).



وسنحت لويلز عدة فرص حتى نهاية الشوط الاول عبر فوكس (30 و34 من ضربة رأس) وآرون رامسي (33) وغاريث بايل (38 و40) قابلها محاولة لكوكورين (35) واخرى من رأسية بافل ماماييف (43).



وفي الشوط الثاني، جرب بايل حظه مجددا دون ان ينجح (47)، واجرى المدرب الروسي تبديلين في 7 دقائق سعيا للتعويض، لكن المحاولات استمرت من جانب ويلز عبر بايل (55 و58 من ركلة حرة) وتايلور (56).



ونجح بايل اخيرا في التسجيل رافعا غلة ويلز الى 3 اهداف نظيفة بعد كرة بينية من رامسي (67) رافعا رصيده الى 3 اهداف في البطولة وانفرد بصدارة ترتيب الهدافين.



وترك بايل مكانه لسايمون تاشيرتش بعد ان اطمأن المدرب كولمان للنتيجة.

