بلان يترك تدريب باريس سان جيرمان

قال جان بيير بيرنس وكيل أعمال لوران بلان إن مدرب باريس سان جيرمان سيترك بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بنهاية هذا الأسبوع على الرغم من توقيعه على عقد جديد في فبراير الماضي يبقيه مع الفريق لعامين آخرين.



وتحت قيادة بلان الذي تولى المسؤولية خلفا لكارلو انشيلوتي في يونيو 2013 انتزع سان جيرمان ثاني ثلاثية محلية على التوالي خلال الموسم المنقضي إلا انه خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



وأضاف بيرنس لمحطة أوروبا 1 التابعة لراديو فرنسا "قبل نهاية هذا الأسبوع سيجري الانفصال بين باريس سان جيرمان ولوران بلان."



وتابع "نجري مناقشات مع مسؤولي سان جيرمان وهي تجري في أجواء ممتازة من كلا الجانبين."



وأحاطت الشكوك بمستقبل بلان مع سان جيرمان في وقت سابق هذا الشهر عندما وصف ناصر الخليفي رئيس النادي الموسم المنقضي بأنه "فاشل".

