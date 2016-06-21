بيدرو: لا داعي لتواجدي في قائمة إسبانيا

قال بيدرو جناح إسبانيا إنه محبط بسبب الفرص الضعيفة التي نالها مع منتخب بلاده في أول جولتين ببطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.

وشارك بيدرو - الذي خاض 58 مباراة دولية - كبديل في الدقيقة 82 خلال الانتصار 1-صفر على جمهورية التشيك في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة واكتفى بالجلوس كبديل دون مشاركة في الانتصار 3-صفر على تركيا يوم الجمعة .

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن بيدرو قوله "كانت لدي توقعات مختلفة عندما جئت إلى هنا في البداية. هذا وقت صعب بالنسبة لي بشغل هذا الدور (كبديل) وإذا لم تكن هناك فرصة للعب باستمرار فلا يوجد ما يستدعي أن أنضم لأكون فقط ضمن المجموعة."

وأضاف "أنا أريد دائما الوجود في الملعب ولذلك سأواصل العمل بجدية من أجل اللعب ولكي أكون في أفضل حالة ممكنة لمساعدة الفريق."

وضمنت إسبانيا التأهل إلى دور الستة عشر لكنها تبقى في حاجة إلى نقطة واحدة لحسم صدارة المجموعة، وذلك عندما تلعب مع كرواتيا في بوردو يوم الثلاثاء.