رونالدو مطالب بتعويض بلاده عن الفرص المهدرة

لم يسدد أي فريق الكرة على المرمى أكثر من البرتغال في أول جولتين من بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم لكنها تملك هدفا واحدا ونقطتين فقط وتواجه خروجا مبكرا محتملا من البطولة القارية.



وسددت البرتغال 50 مرة في أول مباراتين منها 17 مرة على المرمى ونفس العدد خارج المرمى بينما ارتدت 16 تسديدة من المنافسين.



كما استحوذت البرتغال على الكرة بمتوسط 62 بالمئة لتحتل المركز الثاني خلف ألمانيا بعد أول مباراتين.



لكن افتقار البرتغال للمسة الأخيرة يعني أنها ستخوض المباراة في ختام منافسات المجموعة السادسة أمام المجر وهي تحتل المركز الثالث ولا تشعر براحة.



والفوز فقط على المجر - التي لم تخسر حتى الآن - سيضمن تأهل البرتغال إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.



وتحتاج المجر إلى التعادل لضمان احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني وحتى إذا خسرت فربما تتأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.



وكان كريستيانو رونالدو أحد أسباب تعثر البرتغال حيث أخفق في هز الشباك من فرصة سهلة متأخرة في التعادل 1-1 مع أيسلندا وأهدر ركلة جزاء في مباراة النمسا عندما سدد الكرة في القائم.



ولم يوضح لاعبو البرتغال أسباب المعاناة لكنهم قالوا إن تدفق تسجيل الأهداف سيأتي إذا استمرت المحاولات الهجومية.



وقال ناني بعد التعادل السلبي مع النمسا يوم السبت "فعلنا كل شيء بطريقة جيدة لكن مرة أخرى الكرة لم تهز الشباك.. ماذا يمكننا أن نقول؟"



وأضاف "لا يمكننا مواصلة تقديم الأعذار حول عدم التسجيل. لعبنا بشكل جيد وكنا الأفضل في مواجهة فريق قوي. وقتنا سيأتي وهذا سيكون في المباراة المقبلة. سنكون أكثر حظا وستدخل كل تسديداتنا المرمى."



وبدا التفاؤل أيضا على لاعب الوسط أدريان سيلفا.



وقال "لا نفكر حتى في تعادل آخر. هذا ليس في عقليتنا ولن يعكس إمكانياتنا. سنحل هذه المشكلة ونفوز في آخر مباراة في المجموعة. أنا واثق من أننا سنفعلها."



وتابع "أهم شيء هو تحويل الفرص التي تتاح لنا إلى أهداف وهذا لم يحدث حتى الآن. لكن أثق أن الأمور ستتغير."



وطالب المدرب فرناندو سانتوس بنهج أكثر جدية وقوة.



وقال "في بعض الأحيان يكون لدي إحساس الشعور بالخجل لأننا في حالة سيئة أو لا نقدم أداء جميلا."



وأضاف "إذا كان ينبغي أن نلعب بشكل سيء حتى نكون أكثر فاعلية فيجب أن نلعب بشكل سيء. أنا سيء بطبيعة الحال ولا أمانع أن أكون أسوأ."

