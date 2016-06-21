روي كين: إيرلندا تحتاج "محنكين" لتجاوز إيطاليا

قال روي كين مساعد مدرب منتخب إيرلندا إن الفريق بحاجة "للحنكة" والاستعداد "لمباغتة" منافسه وذلك قبل خوض آخر مبارياته ضمن المجموعة الخامسة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2016 أمام إيطاليا يوم الأربعاء.

وتتذيل إيرلندا المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة عقب تعادلها 1-1 مع السويد وهزيمتها 3-صفر أمام بلجيكا. ويحتاج منتخب إيرلندا للفوز بشدة في مدينة ليل ليمتلك فرصة بلوغ مراحل خروج المهزوم.

ونقل عن كين قوله لوسائل إعلام بريطانية وإيرلندية "نصيحتي ستكون ‭'‬حسنا فلتباغتوهم‭'‬. لسنا هنا لإقامة صداقات. الجماهير ستقوم بذلك. يجب ان نتسم بالحنكة في هذه المباراة."

وأضاف "من وجهة نظر لاعب فانك إذا استشعرت الخطر وفكرت ‭'‬نحن نواجه مشكلة هنا‭'‬فانك ستبذل قصارى جهدك للوصول للنتيجة الصحيحة."

وتابع لاعب الوسط السابق لمانشستر يونايتد الذي اشتهر بصلابته وشدته "إذا كان لزاما ان ترتكب خطأ ضد لاعب فلترتكبه. هي ليست جريمة. ربما تحصل على إنذار وربما تنال البطاقة الحمراء إلا ان فريقك ربما يفوز."

وقال كين "التضحيات. يجب ان تقوم بتضحيات من اجل فريقك."

وحذر كين منتخب بلاده من الشعور بالفزع من ايطاليا التي ضمنت بالفعل التأهل لدور الستة عشر عقب تصدرها لمجموعتها بفوزها على بلجيكا والسويد. وكانت اخر مرة فازت فيها ايرلندا على ايطاليا في بطولة كبيرة في نهائيات كأس العالم 1994 وبنتيجة 1-صفر.

وأضاف "كان الفريق الايطالي المرشح دوما من وجهة نظري لتصدر المجموعة...لكننا يجب ان نكون في أفضل حالاتنا. فزنا على ايطاليا من قبل ويمكننا ان نفعل ذلك ثانية."