ريال مدريد يقترب من استعادة ألفارو موراتا

من المتوقع ان يخسر يوفنتوس الايطالي خدمات مهاجمه الدولي الاسباني الفارو موراتا لان ريال مدريد قرر استخدام حقه باعادة شراء عقد اللاعب، وذلك بحسب ما كشف المدير الرياضي لبطل ايطاليا في المواسم الخمسة الاخيرة جوسيبي ماروتا.



ونقلت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الايطالي عن موراتا قوله: "اعلمنا ريال بانه سيمارس حقه باعادة شراء موراتا. وفي الايام المقبلة، سيتقدم بهذا الطلب خطيا".



واضاف: "سنرى ما بامكاننا فعله لكن فرص الاحتفاظ به ضئيلة جدا".



وكشفت وسائل الاعلام الايطالية ان عقد موارتا يتضمن بندا يقضي بعودته الى فريقه السابق ريال مدريد في حال دفع الاخير البند الجزائي المقدر بـ30 مليون يورو.



ووصل موارتا (23 عاما) الى يوفنتوس في صيف 2014 قادما من ريال، وسجل 27 هدفا في 93 مباراة بقميص "السيدة العجوز" وساهم في قيادته الى لقب الدوري خلال الموسمين الاخيرين اضافة الى مسابقة الكأس مرتين ايضا والوصول الى نهائي دوري ابطال اوروبا في 2015 حيث خسر امام برشلونة الاسباني.



من جهة اخرى، جدد يوفنتوس موقفه بشأن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا واكد انه متمسك بخدماته، مشيرا في الوقت ذاته الى "اننا لم نحصل على اي عرض رسمي ولا نريد التفاوض" بشأن اللاعب الذي يثير اهتمام ريال مدريد بحسب ما كشف مدير اعماله مينو رايولا الاثنين، مؤكدا حصول اتصال بين الناديين بشأن لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي السابق.

