شعراوي يكمل انتقاله إلى روما

أكمل المهاجم ستيفن شعراوي انتقاله بشكل دائم من ميلان إلى روما منافسه في دوري الدرجة الأولى بعد اعلان من الناديين الثلاثاء.



وضم روما المهاجم الايطالي الدولي على سبيل الاعارة في يناير مقابل 1.4 مليون يورو (1.58 مليون دولار) مع خيار بتحويل الصفقة إلى انتقال نهائي في نهاية الموسم مقابل 13 مليون يورو (14.63 مليون دولار).



واتفق الناديان على تفعيل البند وسيوقع المهاجم البالغ عمره 23 عاما عقدا لأربع سنوات.



وأنعش الشعراوي مسيرته في روما بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال 15 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع موناكو في النصف الأول من الموسم.



وقال لموقع روما على الانترنت "اليوم هو يوم استثنائي بالنسبة لي لأنني الان لاعب في روما بشكل دائم."



واستعاد الشعراوي - الذي شارك في 19 مباراة دولية مع ايطاليا - موقعه في المنتخب الوطني بفضل تألقه مع روما.



وهو موجود حاليا في تشكيلة ايطاليا ببطولة اوروبا 2016 في فرنسا بعدما سجل ثمانية أهداف في 16 مباراة مع روما.

