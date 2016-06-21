تيتي: أخشى من غياب البرازيل عن مونديال روسيا

كشفت البرازيل الستار عن تولي تيتي قيادة المنتخب الوطني بشكل رسمي الاثنين وقال المدرب سريعا إن أولويته تتمثل في ضمان تأهل بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.



وتقع البرازيل حاليا خارج المراكز المؤهلة لكأس العالم لكن المدرب تيتي تولى المنصب بغرض الحفاظ على السجل المثالي لبلاده في الظهور في كل بطولات كأس العالم منذ 1930.



وقال تيتي مدرب كورنثيانز السابق للصحفيين بعد تأكيد تعيينه في ريو دي جانيرو "الهدف هو التصفيات".



وأضاف "نحن خارج المراكز المؤهلة. أعتقد أننا سننجح لكننا نواجه خطرا واضحا. إذا لم نفكر في إمكانية ذلك فإننا نهرب من الواقع. أنا هنا لأن الفريق لم يحقق النتائج المطلوبة."



وبعد انتهاء ثلث التصفيات تحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المقامة بنظام المجموعة الواحدة. وتتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا.



وتولى تيتي (55 عاما) المسؤولية خلفا لدونغا الذي أقيل عقب خروج البرازيل من الدور الأول لكأس كوبا أمريكا.



وسبق لتيتي - واسمه الحقيقي أدينور ليوناردو باكي - قيادة كورنثيانز لإحراز لقب الدوري البرازيلي مرتين إضافة إلى الفوز أيضا بكأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية.

