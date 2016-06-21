مدرب تركيا يهاجم لاعبيه.. وأستاذ جامعي

شن فاتح تريم مدرب تركيا هجوما عنيفا على منتقديه وبدا انه ليس في حالة وفاق تام مع بعض لاعبيه عشية مباراته الاخيرة في المجموعة الرابعة لبطولة اوروبا 2016 لكرة القدم أمام جمهورية التشيك في لانس غدا الثلاثاء.



وبعد الهزيمة أمام كرواتيا واسبانيا بدا أن تريم - الذي يعرف جيدا ان الانتصار وحده غدا سيمنحه فرصة حسابية في التأهل - يشعر بالضغوط حيث اشتكى من "حزن واحباط شديدين"



وبعدها شن هجوما على منتقديه وكذلك على بعض اللاعبين الذين لم يسمهم قال انهم جاءوا الى البطولة بدون ما يكفي من اعداد.



وأبلغ في مؤتمر صحفي "كنت اتوقع ان اواجه بعض المشاكل مثل تلك التي تحدث في اي معسكر قبل بطولة كبرى."



وتابع "لكني تحدثت مع اللاعبين أيضا وتوقعت منهم ان يجهزوا أنفسهم قبل البطولة. لا يمكن ان تستعد خلال البطولة.



"توقعت أن يصل اللاعبون الى أعلى مستوياتهم مثلما يفعلون مع انديتهم الاوروبية. أتوقع أن يفعلوا ذلك غدا وأن يثبتوا أنفسهم في الملعب."



وصب تريم البالغ من العمر 62 عاما جام غضبه على أحد أساتذة الجامعات الذين لم يسمهم والذي انتقده عبر وسائل اعلام تركية.



وقال تريم "من هو حتى يتحدث في امور المنتخب الوطني وينتقدنا. انه استاذ في التاريخ وليس له اي علاقة بكرة القدم."



وتابع "لدي الكثير من الاصدقاء من اساتذة الجامعات وعندما اسألهم عن كرة القدم فانهم يردون بانهم ليس لهم اي علاقة بها لكني اتعرض لانتقادات من استاذ في التاريخ على التلفزيون التركي."

واستطرد "هذا ما يحزنني ويشعرني بالاحباط."

