هدف واحد ينقل ألمانيا وبولندا إلى ثمن النهائي

أحرز ماريو غوميز هدفا في الشوط الأول ليقود المانيا للفوز 1-صفر على ايرلندا الشمالية العنيدة والتأهل لدور الستة عشر في صدارة المجموعة الثالثة، وتتأهل إلى الدور الثاني رفقة بولندا التي هزمت أوكرانيا بهدف.



وسيطرت المانيا بطلة العالم على المباراة التي أقيمت باستاد بارك دي برينس وصنعت العديد من الفرص حتى منحها غوميز - الذي دخل التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة - النقاط الثلاث بتسديدة أبدلت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.



وتأهلت المانيا بسبع نقاط من ثلاث نقاط متفوقة بفارق الأهداف على بولندا التي هزمت اوكرانيا 1-صفر لتحتل المركز الثاني.



واحتلت ايرلندا الشمالية - في ظهورها الأول ببطولة اوروبا – المركز الثالث ولديها ثلاث نقاط وقد تتأهل لأدوار خروج المهزوم ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثاني رغم أن مصيرها ليس بين يديها الان.



وفي المباراة الأخرى، منح هدف ياكوب بواشتكوفسكي بولندا الفوز 1-صفر على اوكرانيا في اخر مبارياتها بالمجموعة الثالثة والتأهل لأدوار خروج الملغوب لأول مرة.



وسجل البديل بواشتكوفسكي بعد تسع دقائق من مشاركته كبديل مع بداية الشوط الثاني ليضمن حصول بولندا على المركز الثاني برصيد سبع نقاط بالتساوي مع المانيا وستواجه سويسرا في دور الستة عشر.



وتلقى بواشتكوفسكي الكرة في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء وانطلق للداخل بذكاء قبل أن يطلق تسديدة جميلة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة للمرمى.



واحتلت اوكرانيا المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

