أيسلندا تهزم النمسا وتتأهل إلى الدور الثاني

بلغ المنتخب الايسلندي الدور ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخه بفوزه التاريخي على نظيره النمساوي 2-1 يوم الاربعاء على ملعب فرنسا في باريس وامام 73 الف متفرج في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس اوروبا 2016 لكرة القدم الجارية في فرنسا حتى 10 يوليو.

وسجل يون دادي بودفارسون (18) وارنور تراوستاسون (90+4) هدفي ايسلندا، واليساندرو شوبف (60) هدف النمسا.

وهو الفوز الاول لايسلندا في مشاركتها الاولى في البطولة القارية بعد تعادلها مع البرتغال والمجر بنتيجة واحدة في الجولتين الاوليين، فضمنت تأهلها باحتلالها للمركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق الاهداف خلف المجر التي تعادلت 3-3 مع البرتغال التي ضمنت بدورها تخطي الدور الاول باعتبارها احد افضل 4 منتخبات في المركز الثالث بالمجموعات الست من البطولة القارية.

وفي الدور ثمن النهائي، تلتقي ايسلندا مع انجلترا ثانية المجموعة الثانية.

في المقابل، ودعت النمسا البطولة من الدور الاول بعد تلقيها الخسارة الثانية بعد الاولى امام المجر صفر-2 في الجولة الاولى وتعادل سلبي مع البرتغال في الثانية.

وهي المشاركة الثانية للنمسا في الكأس القارية والاولى لها من التصفيات كونها خاضت نسخة 2008 باعتبارها المضيفة مع جارتها سويسرا وودعت حينها بخسارتين ايضا امام كرواتيا والمانيا بنتيجة واحدة صفر-1 وتعادل مع بولندا 1-1.

وخيب المنتخب النمساوي الامال التي كانت معلقة عليه خاصة وانه قدم مستويات جيدة في التصفيات وانهاها في صدارة المجموعة السابعة برصيد 28 نقطة بعد تسعة انتصارات وتعادل واحد، ليرتقي من المركز الثاني والسبعين الى الحادي عشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقدم المنتخب الايسلندي عرضا جيدا وكان الاخطر خصوصا في الشوط الاول الذي حسمه في صالحه بهدف وحيد، قبل ان يستيقظ المنتخب النمساوي في الشوط الثاني ونجح في ادراك التعادل لكنه دفع ثمن اندفاعه الهجومي المتهور ليستغل الايسلنديون الفرصة وينتزعون فوزا قاتلا بهدف للبديل تراوستاسون.

واستمر غياب صانع العاب منتخب النمسا زلاتكو يونوزوفيتش منذ تعرضه للاصابة في المباراة الاولى ضد المجر، فقام المدافع الايسر لبايرن ميونيخ الالماني دافيد الابا بشغل مركزه، على غرار المباراة الثانية امام البرتغال والتي لم يقدم خلالها اداء كبيرا.

في المقابل، عاد المدافع الايمن الكسندر دراغوفيتش الى صفوف النمسا بعد غيابه عن مواجهة البرتغال لطرده في المباراة الاولى امام المجر، ولعب على حساب مارتن هارنيك.

في المقابل، خاضت ايسلندا المباراة بالتشكيلة الاساسية التي خاضت بها مباراتيها الاوليين.

وردت العارضة تسديدة قوية ليوهان بيرغ غودموندسون من 25 مترا (3).

وكاد ماركو ارنوتوفيتش يفعلها عندما استغل تباطؤ الحارس هانيس هالدورسون في تشتيت الكرة فانتزعها منه امام المرمى لكنه فقد توازنه فتدخل الاخير في توقيت مناسب وابعدها (12).

وسدد كاري ارناسون كرة قوية فوق الخشبات الثلاث النمساوية (15).

ونجحت ايسلندا في افتتاح التسجيل عندما لعب ارون غونارسون كرة طويلة من رمية تماس داخل المنطقة فهيأها ارناسون برأسه ليون دادي بودفارفارسون الذي هيأها لنفسه من مسافة قريبة وسددها بيمناه على يمين الحارس (18).

وسدد ارنوتوفيتش كرة قوية بيسراه من حافة المنطقة وزاوية صعبة تصدى لها الحارس هالدورسون (29).

وحصلت النمسا على ركلة جزاء اثر عرقلة الابا داخل المنطقة من سكولاسون فانبرى لها دراغوفيتش لكنه سددها في القائم الايمن وخرجت (37).

وهي ثاني ركلة جزاء تهدر في المجموعة بعد تلك التي اهدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو امام النمسا بالذات عندما ارتطمت كرته بالقائم الايمن، والثالثة في البطولة بعد الركلة التي اهدرها قائد اسبانيا سيرجيو راموس في المباراة امام كرواتيا (1-2) يوم الثلاثاء.

وكاد المدافع بيكير سايفارسون يخدع حارس مرماه عندما حاول تشتيت كرة عرضية فكانت في طريقها الى المرمى قبل ان يلتقطها هالدورسون في توقيت مناسب (39).

وتابع الحارس الايسلندي تألقه وابعد كرة قوية ليوليان باومغارتلينغر الى ركنية (42).

ودفع مدرب النمسا بتبديلين مطلع الشوط الثاني فاشرك مارك يانكو واليساندرو شوبف مكان سباستيان برودل وستيفان إيلسانكر.

وانقذ ارناسون مرماه من هدف التعادل بابعاده تسديدة قوية لالابا من داخل المنطقة الى ركنية لم تثمر (47).

ومرة اخرى انقذ ارناسون مرماه من هدف التعادل عندما ابعد براسه تسديدة قوية ليانكو وهي في طريقها الى المرمى (53).

ونجح شروف في ادراك التعادل من مجهود فردي رائع انهاه بالتوغل داخل المنطقة والتسديد بقوة بيسراه على يسار الحارس (61).

وانقذ روبرت المر مرماه من هدف ايسلندي بتصديه ببراعة لتسديدة قوية لغيلقي سيغوردسون (65).

وكاد يانكو يمنح التقدم للنسما من تسديدة قوية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر بسنتمترات قليلة (69)، ثم انقذ الحارس مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة شروبف من مسافة قريبة (72)، ثم ابعد ببراعة ركلة حرة مباشرة لالابا الى ركنية لم تثمر (80).

وخطف تراوستاسون هدف الفوز اثر هجمة مرتدة قادها تيدي بيارناسون من منتصف الملعب قبل ان يمررها عرضية تابعها الاول من مسافة قريبة على يمين الحارس ألمر.

