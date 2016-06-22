البرتغال تتعادل مع المجر وترافقها إلى ثمن النهائي

تأهلت المجر والبرتغال إلى دور الستة عشر في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 بعد تعادل مثير 3-3 سجل خلاله كريستيانو رونالدو هدفين وأصبح أول لاعب يهز الشباك في أربع نهائيات للبطولة يوم الأربعاء.



وعوض المنتخب البرتغالي تأخره ثلاث مرات ليستعيد أخيرا رونالدو - الذي يملك أيضا رقما قياسيا في عدد المشاركات بالبطولة برصيد 17 مباراة - لمسته الحاسمة ويساعد البرتغال على بلوغ دور الستة عشر حيث ستواجه كرواتيا في لانس يوم السبت.



وأنهت المجر الفائز بصدارة المجموعة السادسة الدور الأول متفوقة على ايسلندا - التي تأهلت أيضا بعد فوز متأخر 2-1 على

النمسا في باريس - والبرتغال صاحبة المركز الثالث وستواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة والذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم الأربعاء من بين بلجيكا والسويد وايرلندا.



وتعادل رونالدو مرتين في الشوط الثاني بعدما تقدم زولتان جيرا للمجر بهدف مبكر ألغاه ناني قبل الاستراحة. ووضع بالاش جوجاك قائد المجر بلاده في المقدمة مرتين قبل أن يعود رونالدو للحياة بثنائية.