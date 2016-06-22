بيكيه ينفي إهانة النشيد الوطني الإسباني

اصر جيرار بيكيه قلب دفاع منتخب اسبانيا لكرة القدم انه كان فقط يعقد اصابعه خلال عزف نشيد اسبانيا بعد اتهامه برفع اصبعه الوسطى قبل مواجهة كرواتيا الثلاثاء في كأس اوروبا 2016.



وقال بيكيه، احد المؤيدين البارزين لاستفتاء استقلال كاتالونيا عن اسبانيا: "كنت اعقد اصابعي خلال النشيد. يجب ان نتوقف عن الجدليات ونحاول الفوز بكأس اوروبا معا".



وكان بيكيه، قلب دفاع برشلونة، يمثل اسبانيا للمرة الـ78 خلال خسارتها امام كرواتيا 1-2.



ودافعت صحيفة "ماركا"، احد منتقدي بيكيه لاعمال اخرى مثيرة للجدل، عن اللاعب ووصفت الاتهامات بانها "بائسة".



كما انزعج مدرب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي لدى سؤاله عن الموضوع: "انا هنا للتحدث عن كرة القدم".



وكانت جماهير اسبانيا اطلقت صافرات الاستهجان لبيكيه بعد سخريته من غريمه ريال مدريد خلال احتفال فريقه بلقب الدوري الاسباني لموسم 2014-2015، ومواقفه الاستقلالية عن اسبانيا.



لكنه تلقى معاملة الابطال خلال الفوز على تركيا 3-صفر، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد في المباراة الافتتاحية ضد تشيكيا.

