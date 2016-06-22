بالفيديو رونالدو يفقد أعصابه ويرمي مذياع مراسل في الماء

انتشر تسجيل مصور يظهر المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو بينما ينتزع الميكروفون من يد صحافي كان يوجه إليه سؤالا ثم يلقي به في بحيرة كان يسير بجوارها في فرنسا حيث يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2016.

وظهر في التسجيل ومدته 21 ثانية رونالدو وهو يسير محاطا بمجموعة من حراس الأمن بجوار بحيرة عندما تقدم منه صحافي من محطة تلفزيون برتغالية ليوجه إليه سؤالا.

لكن رونالدو الذي لم ينطق بكلمة واحدة انتزع الميكروفون من يد الصحافي وألقى به في البحيرة.

ويتعرض رونالدو (31 عاما) لاعب ريال مدريد لضغوط بعد أن رفض مصافحة لاعبي أيسلندا بعد تعادلهم مع البرتغال 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، وبعدما أهدر ركلة جزاء خلال التعادل السلبي مع النمسا بعد ذلك.

وسيصعد منتخب البرتغال لدور 16 من البطولة القارية إذا فاز في الجولة الأخيرة على نظيره المجري متصدر المجموعة السادسة في ليون في وقت لاحق.