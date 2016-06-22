رونالدو يكسر الأرقام القياسية في مباراة المجر

أصبح كريستيانو رونالدو قائد البرتغال أول لاعب يسجل في أربع نسخ لبطولة اوروبا لكرة القدم بعدما هز شباك المجر مرتين .



وحطم رونالدو الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات ببطولة اوروبا عندما خاض المباراة رقم 17 في ختام منافسات المجموعة السادسة في نسخة 2016 في فرنسا.



وتفوق رونالدو - أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في البرتغال (128 مباراة) بعد مباراة النمسا السابقة - على مدافع فرنسا السابق ليليان تورام وحارس هولندا السابق ادوين فان دير سار إذ خاض كل منهما 16 مباراة في بطولة اوروبا.



ورونالدو هو صاحب الرقم القياسي أيضا بتسجيل 28 هدفا في النهائيات والتصفيات.

