شيرر: إنجلترا لا تخيف أحداً

أكد آلان شيرر مهاجم انجلترا السابق أن أداء بلاده في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 حتى الآن لن يخيف أيا من منافسيها المحتملين في دور الستة عشر.



واحتلت انجلترا المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد تعادلها بدون أهداف مع سلوفاكيا وستواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم المجر وايسلندا والبرتغال والنمسا في دور الستة عشر في نيس يوم الاثنين.



وقال شيرر الذي حمل شارة قيادة انجلترا سابقا إن التغييرات التي أجراها المدرب روي هودسون على تشكيلته الأساسية في الدور الأول تمثل مشكلة كبيرة.



وقال شيرر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هودسون قال إنه لا يخشى أحدا في مراحل خروج المهزوم وهو محق بما يكفي لكني لا أرى أي فريق يخشى مواجهتنا أيضا.



"لا أعتقد أن روي يعرف أفضل تشكيلة يمكن أن يبدأ بها أو أفضل طريقة لعب وهذا ما نعاني منه. أيا كان الفريق الذي سنواجهه يجب أن يتحسن مستوانا... يجب أن نكون حاسمين أمام المرمى بأسرع وقت أو سيحدث الأسوأ."



ولم تخسر انجلترا حتى الان إذ فازت في مباراة وتعادلت مرتين لكنها سجلت ثلاثة أهداف فقط.



وهي الآن في أصعب جانب من القرعة الذي يضم فرنسا الدولة المضيفة والمانيا بطلة كأس العالم رغم أنها ما زال من الممكن أن تواجه فريقا أقل شأنا في دور الستة عشر.



وتابع شيرر "المستوى في هذه النهائيات الموسعة ليس مرتفعا وبعض المنتخبات الضعيفة قد تفعلها. الكثير منهم يمتلك عقلية دفاعية.



"بعد مشاهدة انجلترا وهي تلعب.. ربما يفكرون في الاستمرار في الدفاع من العمق. لو استطعنا تسجيل هدف سيغير كل شيء ولهذا يجب أن نكون حاسمين.



"نحن في الجانب نفسه في القرعة مع المانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا المضيفة ومن الممكن أن نواجه أحد هذه المنتخبات لو وصلنا إلى دور الثمانية.. لكني لا أفكر في ذلك حاليا."

