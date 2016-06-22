"كسر في الكوع" يفسد فرحة لافيتزي بهدفه مع التانغو

اعلن مدرب منتخب الارجنتين لكرة القدم ان المهاجم ايزيكييل لافيتزي تعرض لكسر في كوعه خلال المباراة التي تغلبت فيها الارجنتين على الولايات المتحدة 4-صفر في نصف نهائي كوبا اميركا 2016 الثلاثاء.



وقال المدرب: "يعاني من كسر في كوعه والجسم الطبي يتشاور حول ضرورة اجراء عملية جراحية له".



وكان لافيتزي الذي سجل الهدف الاول للارجنتين ترك ارض الملعب عند الدقيقة 67 بعد سقوطه على كوعه جراء سقوطه على لوحة الاعلانات عندما كان يحاول ترويض الكرة.



ويدافع لافيتزي لاعب باريس سان جرمان السابق عن الوان هيبي فورتشون الصيني حاليا، وقد دخل المباراة مكان نيكولاس غايتان الموقوف لمباراة واحدة بعد تراكم الانذارات بحقه. وبعد خروج لافيتزي من المباراة حل مكانه اريك لاميلا حتى نهاية اللقاء.



ويتوقع عودة غايتان في المباراة النهائية مع تشيلي او كولومبيا الاحد المقبل، في حال عدم تمكن انخيل دي ماريا المصاب في الفخذ من العودة الى المشاركة.