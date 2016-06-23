بلان يرحل عن سان جيرمان.. ويحصل على 22 مليون يورو

ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الخميس ان المدرب لوران بلان انهي ارتباطه بنادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على الرغم من قيادته للفريق للفوز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي.



وبدا مستقبل بلان مع سان جيرمان في خطر قبل ثلاثة أسابيع عندما وصف ناصر الخليفي رئيس النادي موسم 2015-2016 بأنه "فاشل" بسبب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الانجليزي.



وحقق سان جيرمان ثاني ثلاثية محلية له بالفوز بألقاب الدوري والكأس في فرنسا إضافة لكأس رابطة الأندية الفرنسية الموسم الماضي لكن تقدمهم في دوري الأبطال توقف بعد خسارتهم في دور الثمانية للبطولة للموسم الرابع على التوالي.



وتولى بلان المدافع السابق لمنتخب فرنسا - والفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 1998 - تدريب المنتخب الوطني في الفترة من 2010 وحتى 2012 وتولى مسؤولية سان جيرمان في عام 2013 خلفا لكارلو انشيلوتي.



ووقع بلان (50 عاما) على عقد جديد مع النادي يستمر لمدة عامين في فبراير الماضي.



وذكرت صحيفة ليكيب نقلا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها ان العقد تم فسخه أمس الأربعاء وان بلان حصل على 22 مليون يورو (25 مليون دولار) كمكافأة عقب إنهاء خدمته.



وذكرت تقارير إعلامية اسبانية وفرنسية ان أوناي ايمري المدرب السابق لاشبيلية سيتولى المسؤولية. وأنهى ايمري ارتباطه باشبيلية في 13 يونيو الجاري.



ولم يرد مسؤولو سان جيرمان على رسالة نصية بعثتها رويترز طلبا للتعقيب على ما أوردته صحيفة ليكيب.



