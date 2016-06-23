تشيلي تصعد لملاقاة الأرجنتين في إعادة للنهائي الماضي

فازت تشيلي 2-صفر يوم الأربعاء على كولومبيا في مباراة تأجل انطلاق شوطها الثاني لأكثر من ساعتين بسبب هطول أمطار غزيرة لتضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الأحد.



وتقدمت تشيلي 2-صفر في الشوط الأول وتأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب عاصفة أدت إلى هطول أمطار غزيرة.



وعاد الفريقان إلى الملعب الذي غمرته المياه وفشلت كولومبيا التي لعبت بعشرة لاعبين بعد طرد كارلوس سانشيز لحصوله على إنذارين في الدقيقة 56 في تقليص الفارق.



وقال خوان كوادرادو لاعب وسط كولومبيا بعد المباراة "لعبنا بشكل جيد لكن تشيلي تملك فريقا قويا. اعتقدنا أنه بإمكاننا إدراك التعادل لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تريد."



وستسعى الأرجنتين للثأر من تشيلي التي فازت عليها في نهائي البطولة في العام الماضي في عاصمتها سانتياجو بركلات الترجيح.



وبدأت تشيلي التي تغلبت على المكسيك 7-صفر في دور الثمانية المباراة بقوة وتقدمت بعد ست دقائق فقط.



وأخطأ كوادرادو في توجيه الكرة بضربة رأس بعيدا عن مرماه لتصل إلى تشارلز ارانجيز الذي أودعها داخل شباك مرمى ديفيد اوسبينا.



وضاعفت تشيلي تقدمها بعد ذلك بأربع دقائق بعد أن وضع خوسيه بيدرو فينزاليدا الكرة المرتدة من القائم بعد تسديدة اليكسيس سانشيز داخل الشباك.



وفقدت تشيلي التي لعبت بدون ارتورو فيدال ومارسيلو دياز جهود لاعبها بيدرو بابلو هرنانديز بعد 30 دقيقة بسبب الإصابة.



واستفادت كولومبيا من ذلك وكاد خاميس رودريغيز أن يسجل في مناسبتين وصنع فرصتين لروجر مارتينيز وادوين كارمونا لكن كلاوديو برافو حافظ على نظافة شباك حامل اللقب.



ولم تستلم كولومبيا في الشوط الثاني لكن سوء حالة أرض الملعب لم تساعد الفريقين.



وستلعب كولومبيا ضد الولايات المتحدة البلد المنظم يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.



وفازت الأرجنتين 4-صفر على الولايات المتحدة يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي

