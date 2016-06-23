رسمياً.. فاردي يجدد عقده مع ليستر لمدة 4 مواسم

أعلن نادي ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مهاجمه الدولي جيمي فاردي وافق على تجديد عقده لمدة أربع سنوات.

وكان نادي ارسنال وافق على دفع البند الجزائي للاعب لكن الاخير فضل البقاء في صفوف ليستر سيتي.

واصدر ليستر سيتي بيانا جاء فيه: "توصل ليستر سيتي اليوم الخميس الى اتفاق مع مسؤولي جيمي فاردي لتمديد عقد اللاعب الدولي اربع سنوات اضافية".

واضاف: "يأمل النادي واللاعب ان يضعا حدا للشائعات التي اثيرت مؤخرا فيما يتعلق بمستقبل جيمي ويؤكدان التزام اللاعب بعقد طويل الامد مع ليستر سيتي".

وتابع: "سيستمر جيمي في تركيز جميع جهوده على تحقيق النجاح في صفوف منتخب انكلترا المشارك في كأس اوروبا في فرنسا".

وختم البيان: "سيتم توقيع العقد مع فاردي بنهاية بطولة اوروبا".

وكان فاردي سجل 24 هدفا هذا الموسم وحل ثانيا في ترتيب الهدافين وساهم بشكل كبير في تحقيق فريقه مفاجأة من العيار الثقيل باحرازه بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الاولى في تاريخه.