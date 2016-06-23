صافرة الإسباني كاربايو تدير موقعة كرواتيا والبرتغال

اختار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الحكم الاسباني كارلوس فيلاسكو كاربايو لقيادة ثمن الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس اوروبا 2016 في فرنسا بين كرواتيا والبرتغال المقررة بعد غد السبت في لنس.

وسبق لكاربايو قيادة المباراة الافتتاحية لكاس اوروبا 2012 بين اليونان وبولندا. كاربايو يملك خبرة تحكيمية دولية من المستوى العالي بما انه سبق له قيادة احدى مباريات الدور ربع النهائي لمونديال 2014 في البرازيل بالاضافة الى المباراة النهائية للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عام 2011.

واختير الحكم الانكليزي مارك كلاتنبرغ لقيادة مباراة السبت ايضا وضمن الدور ذاته بين سويسرا وبولندا في سانت إتيان. وخاض كلاتنبرغ هذا الموسم المباراة النهائية لكأس انكلترا، وكذلك المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا في ميلانو.

واخيرا، اختير مواطنه مارتن أتكينسون لقيادة مباراة ويلز مع ايرلندا الشمالية السبت في باريس. وقاد أتكينسون نهائي يوروبا ليغ العام الماضي.

ولم يعلن الاتحاد الاوروبي اسماء حكام المباريات الاخرى في الدور ثمن النهائي والمقررة الاحد والاثنين المقبلين.