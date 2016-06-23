غريزمان يبقى في صفوف أتلتيكو حتى 2021

أعلن نادي اتلتيكو مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم أنه جدد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي انطوان غريزمان حتى عام 2021.

وكان غريزمان سجل 32 هدفا في مختلف المسابقات الموسم الماضي وساهم في بلوغ اتلتيكو مدريد نهائي دوري ابطال اوروبا حيث خسر امام جاره ريال مدريد.

وقال اتلتيكو مدريد في بيان رسمي: "لقد جدد النجم المهاجم عقده مع النادي حتى 30 يونيو عام 2021" مشيرا الى المساهمة الكبيرة للاعب في صفوف الفريق منذ انتقاله اليه قبل موسمين "حيث سجل حصيلة رائعة من 57 هدفا معنا".

أما غريزمان فقال: "انا سعيد للغاية للبقاء ضمن عائلتي وان اكون جزءا من هذا المشروع. في كل عام اسعى الى تطوير مستواي ومستوى النادي الذي انتمي اليه".

وأضاف: "هدفي ان اتطور باستمرار في كل موسم".