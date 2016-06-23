كونتي: الخسارة لن تؤثر على معنويات اللاعبين

قال انطونيو كونتي مدرب ايطاليا إن الهزيمة 1-صفر أمس الأربعاء أمام ايرلندا في ختام مباريات المجموعة الخامسة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 لن تؤثر على معنويات فريقه قبل مواجهة اسبانيا حاملة اللقب في دور الستة عشر.



وقال كونتي في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة حيث أجرى ثمانية تعديلات على التشكيلة الأساسية التي فازت على السويد بعد ضمان الحصول على المركز الأول "ليس هناك أي داع للقلق".



وقلل كونتي من تأثير الهزيمة مشيرا إلى أنها لم تكن مستحقة وأن سوء حالة أرض الملعب لعبت دورا فيها لأن المنتخب الايرلندي الذي يعتمد على القوة البدنية لم يتأثر كثيرا بحالة الملعب.



وفي أخر نسختين لبطولة أوروبا خسرت ايطاليا أمام اسبانيا في نهائي 2012 وفي دور الثمانية في 2008.



وقال كونتي: "سيكون علينا مواجهة أحد الفرق المرشحة لحصد اللقب".



وأضاف: "أمر غريب أن تتصدر المجموعة ويكون عليك مواجهة اسبانيا ثم ربما ألمانيا وبعد ذلك ربما فرنسا. هذا مسار صعب لكنها اللوائح".



لكن مدرب تشيلسي المقبل ما يزال واثقا في فريقه.



وتابع: "اسبانيا تملك أحد أقوى الفرق في العالم لكن الحديث سيكون على أرض الملعب".

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