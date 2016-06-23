مارادونا للاعبين: إذا خسرنا لا تعودوا إلى الديار

"إذا خسرنا، لا تعودوا إلى الديار".. هذه هي الرسالة التي وجهها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا إلى لاعبي منتخب بلاده الذين تأهلوا إلى المباراة النهائية للنسخة المئوية لكأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في الولايات المتحدة.

وقال مارادونا في تصريح لقناة "سي 5 إن" الأربعاء بمناسبة مرور 30 عاما على هدفه الشهير في مرمى الإنجليز في ربع نهائي مونديال 1986 (2-1): "بالتأكيد سنفوز الأحد! وإذا خسرنا، فلا يجب أن يعودوا إلى الديار!" في إشارة إلى المباراة النهائية التي تلتقي فيها الأرجنتين مع تشيلي حاملة اللقب الأحد المقبل في إعادة لنهائي النسخة الأخيرة في تشيلي العام الماضي عندما خسرت الأرجنتين 1-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتبحث الأرجنتين وراء أول لقب كبير لها منذ عام 1993 عندما توجت باللقب القاري بالذات على حساب المكسيك في النسخة التي أقيمت في الإكوادور.

يذكر أنها المرة الرابعة التي تبلغ فيها الأرجنتين نهائي كوبا أميركا في النسخ الخمس الأخيرة فخسرت عامي 2004 و2007 أمام البرازيل و2015 أمام تشيلي، علما بأنها خسرت العام قبل الماضي المباراة النهائية لمونديال البرازيل بسقوطها أمام ألمانيا.