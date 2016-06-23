مدرب بلجيكا لمنافسيه: من يهاجم أمامنا سيعاقب

بعد الفوز 1-صفر على السويد أمس الأربعاء في ختام دور المجموعات في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 حذر مارك فيلموتس مدرب بلجيكا من أن أي منافس سيهاجم أمام فريقه سيعاقب.

وتعرض فيلموتس لانتقادات عديدة بعد بداية مشوار بلجيكا التي تملك الكثير من المواهب المتميزة بالهزيمة 2-صفر أمام ايطاليا لكن الفريق انتصر بعد ذلك على ايرلندا والسويد.

ومنح الفوز بهدف راديا ناينجولان بلجيكا مكانا في دور الستة عشر حيث ستواجه المجر.

وقال فيلموتس: "السويد كانت مجبرة على الهجوم وإذا فعل أحد ذلك أمامنا فإنه سيعاقب. الحصول على ست من أصل تسع نقاط هو أمر جيد للغاية ومنذ الهزيمة أمام ايطاليا بدأنا في التحسن. حافظنا على شباكنا نظيفة في مباراتين متتاليتين".

وأضاف بعد حصول بلجيكا على المركز الثاني خلف ايطاليا: "اعتقدت الجماهير أننا انتهينا بعد أول مباراة لكننا عدنا إلى الطريق الصحيح وتأهلنا عن مجموعة صعبة".

لكن لاعبي بلجيكا كانوا أكثر حذرا في رؤيتهم للقادم.

وقال ايدن هازارد: "المجر منافس صعب. شاهدنا الدقائق الأخيرة من مباراتها أمام البرتغال. اللاعبون اجتهدوا للغاية في المباراة وهي تملك مجموعة جيدة من اللاعبين. سنحتاج إلى تقديم أداء جيد آخر لنتأهل إلى دور الثمانية".

وأكد الحارس تيبو كورتوا أن المجر التي لم تكن مرشحة للتأهل إلى الدور التالي ستكون اختبارا صعبا لفريقه.



وقال: "مباريات دور الستة عشر مفتوحة على كل الاحتمالات. كل الفرق من الصعب الفوز عليها. لا يمكننا أن نعتقد أن مواجهة المجر ستكون سهلة".