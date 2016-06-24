إبراهيموفيتش: فخور بما قدمته للسويد

‬لم تكن نهاية مسيرة زلاتان إبراهيموفيتش الدولية سعيدة بعد تعثر منتخب بلاده السويد في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في فرنسا وخروجه من دور المجموعات، لكن المهاجم الشهير قال إنه فخور بتمثيله منتخب بلاده في هذه البطولة.

وابراهيموفيتش هو الهداف التاريخي للسويد برصيد 62 هدفا في 116 مباراة، منها 11 من إجمالي 19 هدفا للسويد في تصفيات بطولة أوروبا الحالية.

لكنه عجز عن إضافة المزيد في فرنسا وودعت السويد المنافسات مبكرا بخسارتها 1-صفر أمام بلجيكا يوم الأربعاء الماضي.

وقال اللاعب البالغ عمره 34 عاما للصحافيين في فرنسا: "الشعور صعب. إنه شعور بالإحباط وخيبة الأمل لكني في الوقت ذاته استمتعت باللعب".

وأضاف: "أتيحت لنا فرصة المشاركة في بطولة أوروبا، وكنت أمثل السويد لذا أشعر بالفخر، خضت آخر مباراة لي مع السويد، وأحتفظ بكثير من الذكريات الرائعة مع الفريق الوطني. كانت قصة رائعة مع الفريق".

وترك ابراهيموفيتش فريقه باريس سان جيرمان بطل فرنسا بنهاية الموسم الماضي وسينضم على الأرجح إلى مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.