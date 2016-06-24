الإيطالي كاندريفا مهدد بالغياب عن مواجهة إسبانيا

يسابق أنطونيو كاندريفا جناح إيطاليا الزمن للتعافي قبل مواجهة حاملة اللقب إسبانيا في دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2016 يوم الاثنين المقبل.

وشارك لاعب لاتسيو كأساسي في أول مباراتين لإيطاليا لكنه تعرض لإصابة عضلية خلال الفوز 1-صفر على السويد، وغاب عن الخسارة بنفس النتيجة أمام أيرلندا يوم الأربعاء الماضي.

وشارك كاندريفا في المران الجماعي صباح اليوم الجمعة، ثم تدرب بشكل منفصل.

وتدرب المهاجم فيدريكو برنارديسكي ‭‭- ‬‬الذي لعب أساسيا أمام ايرلندا ‭‭- ‬‬بمفرده أمس الخميس بسبب مشكلة في الركبة لكنه انضم للمران الجماعي اليوم.