خوان فران: الإسبان يبالغون كثيراً

وصف خوان فران الظهير الأيمن لمنتخب اسبانيا ردود الفعل في بلاده والتي انتقدت أداء الفريق عقب الهزيمة 2-1 أمام كرواتيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 بأنها "درامية بشكل مبالغ فيه" معربا عن اعتقاده بان حاملة اللقب ستخرج بخبرة كافية ستساعدها على الفوز على ايطاليا في دور 16.



وباتت كافة الأمور قيد التفحص الشديد منذ الخسارة يوم الثلاثاء بما في ذلك قرار المدرب فيسنتي ديل بوسكي الدفع بنفس التشكيلة للمباراة الثالثة على التوالي بدلا من إراحة اللاعبين.



إلا ان المخضرم خوان فران يعتقد ان الناس كانت مبالغة للغاية في انتقاداتها مع تزايد التوتر قبل لقاء اسبانيا مع ايطاليا الذي يأتي تكرارا لنهائي 2012 ويعد بمباراة ذات طابع مميز في دور الستة عشر.



وقال خوان فران خلال مؤتمر صحفي الخميس "في اغلب فترات المباريات الثلاث التي خضناها (في بطولة أوروبا 2016) كنا أصحاب اليد العليا."



وأضاف "اعتقد ان هزيمتنا تم التعامل معها بطريقة درامية مبالغ فيها. كانت هزيمة غير متوقعة. فكرنا كثيرا في الهدف الثاني لكرواتيا وكانت هناك مبالغة كبيرة في الثقة من جانبنا لكننا سنصحح ذلك."



وتعجب الكثيرون من السبب في تنفيذ سيرجيو راموس لركلة الجزاء التي تصدى لها حارس كرواتيا بينما كانت النتيجة هي التعادل 1-1 فيما كان بوسع أي لاعب وسط أو مهاجم ان ينفذ الركلة.



وقال خوان فران "تنفيذ ركلات الجزاء هو قرار يتخذه المدرب خلال المباراة أو عندما يتم اللجوء لركلات الترجيح."



ويعد مدافع اتليتيكو مدريد - وهو عضو في المنتخب الاسباني الفائز ببطولة أوروبا 2012 - أفضل شخص يتم وضعه ضمن تلك المجموعة من اللاعبين لأنه تعلم كيفية التأقلم مع مصادر الإحباط.



وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في البطولة بعد ان أضاع ركلة ضمن ركلات الترجيح التي انتهت بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب جاره اتليتيكو.



ويتبنى خوان فران نهجا متفائلا يريد ان يتشارك فيه مع كافة أعضاء الفريق.



وقال "ما توصلنا إليه عقب الهزيمة كان ايجابيا. من هنا يمكنك ان تتعلم."



وأضاف "نحن مقتنعون أننا سنتأهل للدور التالي."



لكن يبقى السؤال هل يمكن ان يتم ذلك أمام ايطاليا وهي إحدى القوى التقليدية على صعيد الكرة الدولية؟



وقال خوان فران "أي منافس في دور 16 هو منافس صعب" مضيفا انه من غير الدقيق تماما افتراض ان الجانب الخاص باسبانيا في القرعة هو الأصعب.



وأضاف "سننتظر لنرى. أطبق فلسفة (فريق) اتليتيكو. وهو التعامل مع كل مباراة في وقتها."

