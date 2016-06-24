دي ماريا يأمل في كسر نحس "النهائيات"

يسعى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بكل قوة لاستعادة عافيته للمشاركة في نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم أمام تشيلي حاملة اللقب يوم الأحد المقبل بعد سوء حظ لازمه في اخر مباراتين نهائيتين.

ولم ييأس دي ماريا من المشاركة في نهائي البطولة بعد غيابه عن نهائي كأس العالم 2014 بسبب الإصابة واستبداله عقب مرور نصف ساعة من نهائي كأس كوبا أمريكا العام الماضي أمام تشيلي.

وقال دي ماريا الذي سجل الهدف الأول في فوز الأرجنتين 2-1 على تشيلي في دور المجموعات: "كل ما أريده أن أكون قادرا على خوض المباراة النهائية. لم استطع ذلك في اخر مباراتين نهائيتين. دعونا نأمل أن يحدث ذلك في هذا النهائي".

وقال دي ماريا عقب إصابته في مباراة بنما إنه قد يشارك مجددا في البطولة حال وصول الأرجنتين للنهائي.

وقال جيراردو مارتينو مدرب الأرجنتين للصحفيين في إشارة إلى لاعب أتليتيكو مدريد الجديد الذي لعب في الجناح الأيسر بدلا من دي ماريا في الفوز 4-1 على فنزويلا في دور الثمانية "اليوم يمكننا القول إن دي ماريا أفضل بدنيا من نيكو جايتان".

ويعاني جايتان من شد عضلي في الساق تعرض له خلال المباراة بينما لا يمكن لإيزيكيل لافيتزي المشاركة في النهائي لإصابته في المرفق خلال الفوز 4-صفر على الولايات المتحدة في قبل النهائي في هيوستون.

ومع غياب كل هؤلاء بات من المحتمل الدفع بإيريك لاميلا الذي سجل هدفين في البطولة.