لافرتي: بيل سيجد صعوبة في اختراق الدفاع الإيرلندي

قال كايل لافرتي مهاجم أيرلندا الشمالية، إن جاريث بيل مهاجم ويلز سيجد صعوبة في اختراق الدفاع الأيرلندي عندما يلتقي الفريقان في قمة بريطانية بدور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في ملعب بارك دي برينس غدا السبت.

ويتقاسم بيل صدارة قائمة هدافي البطولة بثلاثة أهداف بعد مساعدة ويلز على تصدر مجموعتها لكنه سيواجه دفاعا عنيدا تلقى سبعة أهداف في آخر 13 مباراة.

وقال لافرتي لوسائل إعلام بريطانية: "جاريث بيل لاعب استثنائي.. فلا يمكنك اللعب في ريال مدريد لو كنت متوسط المستوى. لكني للأمانة أعتقد أننا نملك واحدا من أفضل خطوط الدفاع في البطولة. لا أعتقد أنهم حصلوا على الإشادة الكافية على ما قدموه. ستكون مباراة صعبة لكني أتمنى أن نحتفل في النهاية".

وتعادلت ايرلندا الشمالية 1-1 مع ويلز في مارس الماضي وقال لافرتي إنه يشعر أن الروح العالية في تشكيلة مارتن أونيل ستظهر غدا.

وتابع اللاعب البالغ عمره 28 عاما: "واجهنا ويلز قبل ثلاثة أو أربعة شهور ونعرف لاعبيهم. إنهم يملكون بعض اللاعبين أصحاب المستويات العالية لكن مع روحنا وعزمنا نثق في قدرتنا على هزيمة أي فريق".