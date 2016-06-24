ليبي يتخلى عن منصب الإدارة الفنية في الاتحاد الإيطالي

تراجع المدرب مارتشيلو ليبي عن قبوله مهمة الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي لكرة القدم لتضاربها مع عمل نجله وكيل اللاعبين.

وانتقد تعيين ليبي في إيطاليا لأن نجله دافيدي يمثل عدة لاعبين في البلاد.

وقال مدرب المنتخب السابق في مونديال 2006 عندما أحرزت إيطاليا لقبها الرابع لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت": "أريد المحافظة على ابني الذي يمارس هذه المهمة منذ 10 أعوام. لقد ناضل كثيرا في مسيرته، وهي تتقدم على مسيرتي، اقله في ايطاليا. كنت اود العمل بحماسة كبيرة مع الاتحاد الايطالي لكن لا استطيع".

وكان ليبي (68 عاما) سيلعب دورا إلى جانب مدرب المنتخب الجديد جامبييرو فنتورا الذي سيحل بدلا من انطونيو كونتي المتجه بدوره إلى تشلسي الانجليزي.