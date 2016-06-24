مرسيليا يعلن تعاقده مع الياباني ساكاي

أعلن نادي مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت، إتمام التعاقد مع المدافع الياباني هيروكي ساكاي.

وضم مرسيليا ساكاي في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقد اللاعب البالغ عمره 26 عاما مع هانوفر الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني في الموسم المنقضي.

وقال ساكاي الذي خاض 96 مباراة في أربعة مواسم أمضاها في صفوف هانوفر: "هذا النادي كبير بالنسبة لي وأشعر بسعادة غامرة".

وأضاف في تصريحات لموقع مرسيليا أمس الخميس: "لا أطيق صبرا حتى أشارك في أول حصة تدريبية".

وخاض ساكاي 27 مباراة دولية مع منتخب اليابان، وكان ضمن التشكيلة التي نافست في أولمبياد لندن 2012.

وأنهى مرسيليا الموسم الماضي في المركز 13 بين فرق الدوري الفرنسي العشرين.