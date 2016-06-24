ناني عن رونالدو: قادر على تسجيل المزيد من الأهداف

حفز المهاجم ناني مواطنه كريستيانو رونالدو، لإضافة المزيد من الأهداف ببطولة أوروبا لكرة القدم 2016 بفرنسا ولقيادة البرتغال لأدوار متقدمة.

واستعاد رونالدو (31 عاما) ذاكرة التسجيل أمام المجر يوم، الأربعاء الماضي، بعد بداية متعثرة له في البطولة حيث أحرز هدفين أنقذا البرتغال من الخروج بشكل مفاجئ من دور المجموعات لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في أربع نسخ لبطولة أوروبا كما أثار جدلا بعدما انتزع الميكروفون من مراسل وألقى به في بحيرة.

وقال ناني للصحفيين في فرنسا: "الجميع يعرفون كريستيانو وما يمكنه القيام به في أي وقت وفي أي دقيقة بالمباراة. "أثق بنسبة مئة بالمئة في أنه سيسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يقول أي شيء ضده فهو لاعب رائع وأظهر قدراته مجددا أمام المجر عندما كان يتحدث عنه الجميع لكنه أسكتهم جميعا الآن".

وزاد: "أعتقد أن كريستيانو أظهر أنه عند حسن الظن دوما ولعب بشكل جيد طيلة البطولة".

وستلعب البرتغال أمام كرواتيا في دور الستة عشر غدا السبت ورغم عدم تحقيقها لأي انتصار في البطولة حتى الآن يرى ناني أن الفريق يتمتع بمستو مرتفع.

وواصل ناني: "يجب أن نثق في قدرتنا على هزيمة أي منافس لذا لا يشغلنا من سنواجه، ستكون المهمة صعبة أمام كرواتيا. حصلوا على يوم راحة أكثر منا لكننا نتحلى بالاحترافية وسنحصل على راحة سريعة لنستعد للمباراة".