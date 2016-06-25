الإصابة تغيب كاندريفا عن موقعة إسبانيا

سيغيب لاعب وسط منتخب إيطاليا انطونيو كاندريفا عن المواجهة المرتقبة ضد إسبانيا حاملة اللقب بعد غد الاثنين ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أوروبا المقامة حاليا في فرنسا وذلك لإصابة في المحالب.

وقال زميل كاندريفا المدافع اندريا بارزاغلي: "نشعر بالخيبة بالنسبة الى كاندريفا لأننا ندرك أهمية بالنسبة إلى الفريق. لقد كان رائعا في المباراتين الأولين لكننا في النهاية 23 لاعبا وستكون الفرصة سانحة أمام أحدهم ليحل بدلا منه".

وأصيب كاندريفا في المباراة الثانية في البطولة ضد السويد ومنذ ذلك التاريخ وهو يخضع لتدريب خاص بمفرده.

ومن المتوقع أن يحل بدلا منه اليسيو فلورنزي في مركز الجناح الأيمن.