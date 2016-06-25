فيفا يعين لجنة خاصة لإدارة الاتحاد الأرجنتيني

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الاتحاد الأرجنتيني للعبة الشعبية تحت وصاية لجنة خاصة أوكل إليها مهمة ترتيب الأوضاع في الاتحاد الذي تعصف به الأزمات والخلافات والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وبعد 35 عاما تحت قيادة رئيسه الراحل خوليو جروندونا الذي توفي في 2014 دخل الاتحاد الأرجنتيني في أزمات مالية وإدارية كبيرة.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي أمس الجمعة: "ستشرف هذه اللجنة على الأنشطة اليومية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وستقوم بمراجعة لوائح الاتحاد لتصبح مطابقة للوائح الفيفا الجديدة كما ستنظم الانتخابات في موعد غايته 30 يونيو 2017".

وبهذا فإن لويس سيجورا خليفة جروندونا لم يعد رئيسا للاتحاد بينما تولى الأمين العام للاتحاد داميان دوبيليت الرئاسة بصورة مؤقتة حتى يتم انتخاب رئيس جديد ومجلس إدارة للاتحاد.

وأضاف بيان الفيفا: "قرار تشكيل هذه اللجنة اتخذ بعد زيارة وفد مشترك من الفيفا واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم لمقر الاتحاد الأرجنتيني في بداية الشهر الجاري".

وكان القضاء الأرجنتيني أمر في وقت سابق من الشهر الجاري بمراجعة حسابات وأوراق الاتحاد الأرجنتيني بناء على ادعاءات بحدوث تجاوزات ومخالفات في إدارة إيرادات البث التلفزيوني للمباريات.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين غدا الأحد مع نظيره التشيلي حامل اللقب في نهائي بطولة كوبا أميركا في نسختها المئوية المقامة في الولايات المتحدة.