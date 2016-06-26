ألمانيا تستعرض قوتها وتسحق سلوفاكيا

لم يجد المنتخب الالماني بطل العالم صعوبة في تخطي عقبة نظيره السلوفاكي وبلوغ الدور ربع النهائي من كأس اوروبا 2016 لكرة القدم باكتساحه 3-صفر يوم الاحد على "استاد بيار-موروا" في ليل.

واستحق رجال المدرب يواخيم لوف بلوغ الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار في البطولة القارية على امل الذهاب حتى النهائي والفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخ "ناسيونال مانشافت" بعد 1972 و1980 و1996، لكن الاختبار المقبل في ربع النهائي سيكون موقعة "العمالقة" لانه سيجمع ابطال العالم مع اسبانيا بطلة النسختين الاخيرتين او ايطاليا الوصيفة اللتين تلعبان الاثنين في ثمن النهائي.

وفي الحالتين، ستكون المباراة ثأرية لالمانيا لانها خسرت نهائي 2008 امام اسبانيا ثم خرجت على يد المنتخب ذاته من نصف نهائي مونديال 2010، قبل ان تخرج على يد ايطاليا من نصف نهائي النسخة الاخيرة من البطولة القارية عام 2012.



وانتهت المغامرة الاولى للمنتخب السلوفاكي الذي اختبر الوجه الحقيقي لالمانيا خلافا للمباراة الودية الاخيرة بين الفريقين (فاز 3-1 في اوغسبورغ في 29 مايو الماضي)، عند حاجز الدور ثمن النهائي الذي يقام للمرة الاولى بسبب رفع العدد من ا6 الى 24 منتخبا.

ويدين المنتخب الالماني بفوزه الرابع على سلوفاكيا بعد استقلالها (مقابل هزيمتين) الى جيروم بواتينغ وماريو غوميز ويوليان دراكسلر الذين سجلوا اهداف المباراة كما اهدر مسعود اوزيل ركلة جزاء لابطال العالم في الشوط الاول الذي تقدموا خلاله 2-صفر.



وشارك دراكسلر اساسيا على حساب ماريو غوتزه في التغيير الوحيد على تشكيلة مباراة الجولة الاخيرة من الدور الاول ضد ايرلندا الشمالية (1-صفر)، وبواتينغ في قلب الدفاع بعد تعافيه من اصابة طفيفة في ربلة ساقه.

وفي المقابل، اجرى المدرب السلوفاكي يان كوزاك 4 تعديلات على التشكيلة التي تعادلت مع انكلترا صفر-صفر في الجولة الاخيرة من دور المجموعات، حيث شارك نوربرت غيومبر وباتريك هروسوفسكي وميلان سكرينيار وميكال دوريس على حساب توماس هوبوكان وفيكتور بيكوفسكي وروبرت ماك واوندري دودا.

وكانت المانيا قريبة من افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة بكرة رأسية من سامي خضيرة اثر ركلة حرة نفذها طوني كروس لكن الحارس ماتوس كوزاتشيك تألق وانقذ مرماه، بيد انه سرعان ما انحنى اثر الركنية التي نجمت عن الفرصة اذ شتت الدفاع الكرة لخارج المنطقة لكنها وصلت الى بواتينغ الذي اطلقها "طائرة" الى يمين الحارس السلوفاكي (8)، مسجلا الهدف الاسرع لبلاده في تاريخ مشاركاتها في البطولة القارية ومفتتحا سجله التهديفي في مباراته الـ63 مع "ناسيونال مانشافت".

وحصل ابطال العالم على فرصة ذهبية لاضافة الهدف الثاني عندما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد القائد مارتن سكرتل بعد دفعه لماريو غوميز داخل المنطقة فانبرى لها مسعود اوزيل لكن كوزاتشيك تألق هذه المرة وحرم الالمان من هدف الاطمئنان (14).

واصبح اوزيل اول لاعب الماني يخفق في هذا المجال ان كان في ركلات الجزاء او الركلات الترجيحية منذ ان فعل ذلك اولي هونيس الذي تسبب بخسارة المانيا الغربية لنهائي 1976 على يد تشيكوسلوفاكيا بالذات باهدار ركلته الترجيحية (2-2 في الوقتين الاصلي والاضافي).

لكن هذه الفرصة الضائعة لم تحبط رجال لوف اذ واصلوا اندفاعهم وحاصروا سلوفاكيا في منطقتها وكادوا ان يصلوا الى الشباك مجددا بتسديدة من زاوية ضيقة ليوناش هكتور واخرى من خارج المنطقة لاوزيل لكن الاول اصطدم بتألق الحارس (23) فيما مرت محاولة الثاني بجانب القائم الايمن (24).

وانتظر المنتخب السلوفاكي حتى الدقيقة 41 ليهدد المرمى الالماني بشكل فعلي لكن مانويل نوير كان حاضرا بقوة لانقاذ رأسية يوراي كوتشكا اثر عرضية من ميلان سكرينيار.

وجاء الرد الالماني قاسيا اذ نجح غوميز في تعزيز تقدم ابطال العالم اثر لعبة جماعية ومجهود فردي رائع لدراكسلر على الجهة اليسرى قبل ان يعكس الكرة لمهاجم بشيكتاش التركي الذي تلقفها مباشرة على القائم القريب وحولها في الشباك (43) رافعا رصيده الى هدفين في النسخة الحالية وخمسة في ثلاث مشاركات في البطولة القارية (3 في 2012) ليتشارك بذلك الرقم القياسي الالماني مع يورغن كلينسمان.

وفي بداية الشوط الثاني، تبادل الطرفان الهجمات دون خطورة فعلية حتى نجح دراكسلر في توجيه الضربة القاضية لسلوفاكيا اثر ركلة ركنية من كروس وتمريرة رأسية من ماتس هوملس تلقفها لاعب وسط فولفسبورغ وحول الكرة "طائرة" شبه مقصية في الزاوية اليمنى العليا (63) مسجلا هدفه الثاني بقميص المنتخب الوطني بعد الاول ضد الولايات المتحدة (2-3) في لقاء ودي اقيم في يونيو 2013.

وبعدما اطمأن لوف الى النتيجة، زج ببينيديكت هوفيديس ولوكاس بودولسكي بدلا من بواتينغ ودراكسلر (72) ثم بباستيان شفاينشتايغر الذي دخل بدلا من خضيرة (76)، وابقى على توماس مولر الذي لم يسجل حتى الان في هذه البطولة.

وكاد كروس يعزز بالرابع في الوقت بدل الضائع لكن لاعب وسط ريال مدريد الاسباني اصطدم مجددا بتألق الحارس السلوفاكي.