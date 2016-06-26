أيسلندا تعوض غياب جيشها الرسمي بلاعبي المنتخب

شبه هيمير هالجريمسون المدرب المشترك لايسلندا فريقه بانه جيش خرج للانتصار عندما يواجه انجلترا في دور الستة عشر لبطولة اوروبا لكرة القدم 2016 الاثنين.



وايسلندا هي أصغر دولة مشاركة في البطولة ويبلغ تعداد سكانها 332 ألف مواطن وهو حجم مدينة مثل ليستر التي توج فريقها بلقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي.



ويبلغ عدد لاعبي كرة القدم في انجلترا أكثر من خمسة أمثال سكان منافستها. لكن ايسلندا التي احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة بعد التعادل مع البرتغال والمجر والانتصار 2-1 على النمسا اثبتت قوتها.



وقال هالجريمسون للصحفيين "عددنا قليل للغاية ليكون لدينا جيش. من السهل هزيمتنا إذا شاركنا في حرب. لذا فهذه المجموعة هي جيش ايسلندي."



وأضاف "ولهذا يساندهم الجميع يمكنكم ربط ذلك بامتلاك جيش."



وايسلندا واحدة من دول قليلة لا تملك جيشا رغم أنها عضو في الناتو.



وقال هالجريمسون المدرب المشترك مع السويدي لارس لاجرباك "هذه مباراة يجب الفوز بها. هذه المجموعة خطفت قلوب الناس في ايسلندا بعد الأداء الذي قدموه. اعتقد إذا قدمنا أداء جيدا أمام انجلترا سنفوز."



وتابع "إذا فزنا على انجلترا ستتغير حياتنا جميعا وسمعة الكرة الايسلندية سترتفع وسينظرون إلى كرة القدم بشكل مختلف."



وأضاف "في الحياة يجب أن تقتنص الفرص ولا يوجد فرصة أكبر من تلك لكرة القدم الايسلندية. بغض النظر عن النتيجة هذه المجموعة ستكون فائزة دائما."



وسجلت ايسلندا أهدافا أكثر من انجلترا في البطولة (أربعة أهداف مقابل ثلاثة) وأشار هالجريمسون إلى أن شباكا نظيفة غدا الاثنين ستضع فريقه في موقف جيد.



وقال "لسنا خائفين من المنافسة البدنية. اللاعبون أظهروا أن باستطاعتهم أن يكونوا مثل أي فريق في هذا الجانب. سجلنا في كل مباراة لذا إذا حافظنا على شباكنا نظيفة سيكون يوما جيدا."



وتوقع لاجرباك أن تستحوذ انجلترا على الكرة لأغلب فترات المباراة التي تقام في نيس.



وتابع "اتوقع أن تسيطر انجلترا أكثر على المباراة لكن لا تعلم مطلقا. الطقس حار لذا فإن شكل المباراة سيعتمد أيضا على درجة الحرارة. اتطلع لأداء مثل المباريات الثلاث الماضية."



وسيلعب الفائز ضد فرنسا في دور الثمانية.