غريزمان يقود فرنسا إلى ربع نهائي كأس أوروبا

عدلت فرنسا صاحبة الضيافة تأخرها بهدف الى انتصار 2-1 على ايرلندا التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين لتبلغ دور الثمانية في بطولة اوروبا لكرة القدم اليوم الاحد بفضل ثنائية المهاجم انطوان غريزمان في الشوط الثاني.



وكان روبي برادي افتتح التسجيل لايرلندا من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة.



وباغتت ايرلندا منتخب فرنسا - الذي احتفل قبلها بالصعود الى مرحلة خروج المغلوب لاول مرة منذ الفوز ببطولة اوروبا عام 2000 - بهدف مبكر من ركلة جزاء نفذها برادي بنجاح ليسجل اسرع هدف في البطولة حتى الان.



وعاد الفرنسيون الى الحياة في الشوط الثاني بعدما منحهم نزول الجناح كينجسلي كومان القوة الهجومية المطلوبة ليعادل غريزمان النتيجة في الدقيقة 58 بعد تمريرة عرضية رائعة من بكاري سانيا.



وقلب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الامور رأسا على عقب بعدها بثلاث دقائق بعدما وصلته كرة طويلة بالرأس من اوليفييه جيرو لينهيها بشكل رائع في الشباك.



وطرد شين دافي قلب دفاع ايرلندا في منتصف الشوط الثاني بعد مخالفة ضد غريزمان.



وستلاقي فرنسا الفائز من مواجهة ايسلندا وانجلترا لحجز مكان في الدور قبل النهائي.