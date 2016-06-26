مدرب البرتغال يشيد بلاعبيه بعد تجاوز كرواتيا

أشاد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال بنجاح لاعبيه في تنفيذ تعليماته بعد مباراة خططية انتهت بالتفوق 1-صفر على كرواتيا بعد وقت إضافي في دور 16 ببطولة أوروبا لكرة القدم أمس السبت.



وتعرضت البرتغال لضغط مكثف قبل أن يتابع البديل ريكاردو كواريسما كرة سددها كريستيانو رونالدو ويسجل برأسه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 117 لتتأهل بلاده لمواجهة بولندا بدور الثمانية.



وقال سانتوس للصحفيين: "كانت مباراة خططية جدا. حاولت البرتغال التفوق لكن كرواتيا لم تمنحنا الفرصة. عندما حاول المنافس التقدم لم نمنحه الفرصة.. كنا نواجه فريقا مذهلا".



وتركت البرتغال الاستحواذ لكرواتيا في كثير من الفترات لكن الواقع أنه لم يسدد أي لاعب من الفريقين الكرة على المرمى قبل أن تأتي تسديدة رونالدو في لقطة الهدف الوحيد.



وقال سانتوس: "كنا مستعدين. جهزت الفريق للقتال أمام نقاط قوة كرواتيا ومحاولة الاستفادة من نقاط الضعف. لم نمنح المنافس أي فرصة لتنفيذ هجمات مرتدة ومنحنا اهتماما خاصا بهذا الأمر".



وأشاد سانتوس برغبة كرواتيا في محاولة اللعب بأسلوبها المعتاد حتى وإن لم يكلل ذلك بالنجاح في النهاية.



وحصلت كرواتيا على عدة فرصة لكن سانتوس لم يتقدم بأي اعتذار على خروج المباراة بشكل متواضع وممل لكثير من المشجعين.



وقال مدرب البرتغال: "أحيانا نود أن نلعب مباراة جميلة لكن ليست هذه الطريقة المناسبة دائما للفوز بالبطولات".



وستلعب البرتغال يوم الخميس المقبل مع بولندا التي تفوقت بركلات الترجيح على سويسرا بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي.



وقال سانتوس عن مواجهة بولندا: "إذا بلغ الفريق دور الثمانية فهو فريق قوي جدا. شاهدت المباراة وظهرت بولندا بشكل أفضل ثم تطور أداء سويسرا. في الوقت الإضافي كانت المباراة متكافئة".



وأضاف: "واجهنا بولندا في 2012. (المهاجم روبرت) ليفاندوفسكي لاعب جيد جدا وينتمي معظم اللاعبين لفرق بالدوري الألماني. ستكون مباراة قوية جدا".