إيطاليا ترد الدين لإسبانيا وتقصيها من اليورو

أنهت ايطاليا عقدة عمرها 22 عاما لتحرم اسبانيا من فرصة التتويج بلقبها الثالث على التوالي في بطولة أوروبا لكرة القدم بعد فوز مستحق 2-صفر لتتأهل إلى دور الثمانية يوم الاثنين.



وتفوقت ايطاليا بثنائية جيورجيو كيليني وجراتسيانو بيليه لتضرب موعدا مع المانيا بطلة العالم في الدور المقبل.



وكانت ايطاليا - التي لم تفز على اسبانيا في مباراة رسمية منذ كأس العالم 1994 وثأرت لهزيمتها الساحقة 4-صفر في نهائي النسخة الماضية في كييف - الطرف الأفضل بشكل واضح خاصة في الشوط الأول.



وبدت ايطاليا أكثر تنظيما وندية في الشوط الأول وانقذ ديفيد دي خيا حارس اسبانيا مرماه من فرص كثيرة لكنه لم يستطع التعامل مع ركلة حرة سددها ايدر لتصل الكرة الى كيليني الذي اودعها الشباك في الدقيقة 33.



وعانت ايطاليا في الشوط الثاني وتعرضت لضغط مستمر من اسبانيا حتى نجح جراتسيانو بيليه في مضاعفة التقدم بعد متابعة لعرضية ماتيو دارميان في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وتشكل الهزيمة نهاية لفترة هيمنة اسبانيا في أوروبا منذ توجت ببطولة 2008 بعدما أطاحت بايطاليا من دور الثمانية وكررت الانجاز في 2012.



وعجزت اسبانيا عن فرض أسلوبها بتبادل التمريرات القصيرة السريعة في ملعب زلق بسبب الأمطار في باريس وكانت نهاية هيمنتها على القارة تبدو قريبة بعد الخروج من دور المجموعات بشكل مفاجئ في كأس العالم قبل عامين.



وستلتقي ايطاليا التي فازت مرة واحدة في آخر 11 مواجهة ضد اسبانيا وتشارك في النهائيات بتشكيلة تفتقر للنجوم مع المانيا يوم السبت في بوردو في مواجهة أخرى من العيار الثقيل من أجل مقعد في المربع الذهبي.



وهدف كيليني هو اول هدف يدخل مرمى اسبانيا في دور خروج المغلوب ببطولة اوروبا او كأس العالم منذ هز زين الدين زيدان الشباك مسجلا الهدف الثالث لفرنسا في انتصار 3-1 في دور الستة عشر بكأس العالم 2006





وجاء التهديد الأول في المباراة باستاد فرنسا من ايطاليا بعد دقائق من البداية عندما سدد بيليه برأسه بعد ركلة حرة نفذها أليساندرو فلورينتسي لكن دي خيا أظهر براعته في إبعاد الكرة.



وتعين على الحارس الاسباني التألق مجددا بعد عدة دقائق بالتصدي لتسديدة إيمانويلي جياكيريني.



ولم تسدد اسبانيا - التي خسرت لأول مرة بعد 15 مباراة متتالية في بطولة أوروبا أمام كرواتيا 2-1 في ختام دور المجموعات - أي كرة على مرمى ايطاليا قبل تسديدة من أندريس إنيستا افتقرت للقوة قبل مضي نصف ساعة على اللقاء.



ومع بداية الشوط الثاني اتخذت اسبانيا المبادرة ووجه ألفارو موراتا ضربة رأس نحو مرمى جيانلويجي بوفون.



ومع ذلك احتفظ الايطاليون بخطورتهم وكاد الهدف الثاني يأتي عبر إيدر لكنه أخفق في انفراد بدي خيا بعد تمريرة ذكية من بيليه بعد ساعة من عمر اللقاء.



وأهدرت اسبانيا فرصة جيدة قبل ربع ساعة على النهاية من تسديدة جيدة لإنيستا لكن بوفون أمسك بها ببراعة.



وحسمت خبرة بوفون الأمور مجددا عندما أنقذ فرصة خطيرة أتيحت لجيرار بيكي قبل أن يقضي بيليه على آمال اسبانيا في التعويض.