بلجيكا تسجل أكبر نتيجة في البطولة على حساب المجر

تأهل منتخب بلجيكا لكرة القدم الى ربع نهائي كأس اوروبا 2016 المقامة في فرنسا حتى 10 يوليو، اثر فوزه على نظيره المجري 4-صفر في ثمن النهائي يوم الاحد في تولوز.

وسجل توبي الدرفيريلد (10) وميتشي باتشوايي (78) وادين هازار (80) ويانيك كاراسكو (90+1) الاهداف.

وتلعب بلجيكا في الدور المقبل مع ويلز التي تأهلت على حساب ايرلندا الشمالية (1-صفر).

وحققت بلجيكا فوزها التاسع على المجر اولها في 21 مايو 1925 (3-1)، مقابل 3 تعادلات وخسارتين آخرهما في 23 نوفمبر 1958 (1-3).

وتشارك بلجيكا للمرة الخامسة بعد ان حلت ثالثة عام 1972 بفوزها على المجر بالذات (2-1)، ووصيفة عام 1980 (خسرت امام المانيا الغربية 1-2)، وخرجت من دور المجموعات عامي 1984 و2000.

في المقابل، انتهت المساركة الثالثة للمجر في الدور ثمن النهائي المستحدث بعد رفع العدد من 16 الى 24 منتخبا، بعد 1964 (حلت ثانية) و1972 (حلت رابعة).

وانهت بلجيكا الدور الاول في المركز الثاني ضمن المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف خلف ايطاليا، فيما تصدرت المجر المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين بفارق الاهداف امام ايسلندا.

واجرى المدرب البلجيكي مارك فيلموتس تغييرا واحدا على التشكيلة التي فازت على السويد 1-صفر مفضلا لاعب وسط نابولي الايطالي درايز مرتنز المعروف بسرعته على جناح اتلتيكو مدريد يانيك كاراسكو.

في المقابل ادخل المدرب الالماني بيرند شتورك تغييرين على التشكيلة المجرية الاخيرة فعاد تاماس كادار وآدم ناجي على حساب ميهالي كوربوت وآكوش ايليك على التوالي.



وظهرت بلجيكا على الملعب البلدي وامام 33 الف متفرج، المرشحة بقوة لاحراز اللقب والتي خسرت في الدور الاول امام ايطاليا صفر-2، بصورة البطل المحتمل لهذه النسخة من خلال العرض القوي والمستوى الرفيع للاعبيها الذين تميزوا بسرعة فائقة وتفوقوا في كل شيء حتى الكرات الهوائية على المجريين طوال القامة.

وسيطرت بلجيكا منذ البداية، وكانت لها فرصة اولى من تسديدة كيفن دي بروين ومتابعة روميلو لوكاكو التي خرجت الى ركنية (6) بعد ان ارتدت من صدر الحارس غابور كيرالي (40 عاما)، اكبر لاعب في البطولة ويتقدم بفارق 6 سنوات على حكم اللقاء الصربي ميلوراد مازيتش.

ولم يطل الانتظار كثيرا وافتتحت بلجيكا التسجيل عندما رفع دي بروين كرة الى باب المرمى ارتقى لها لوكاكو والمدافع توبي الدرفيريلد فسقطت على رأس الاخير وعانقت الشباك (10).

وتابع دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي تألقه وسدد كرة قوية تصدى لها كيرالي (15)، وكاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا يدفع ثمن تعثره وسقوطه علتى الارض عندما حاول ابعاد الكرة التي اعيدت له فواصلت طريقها الى خارج الملعب بجانب القائم الايسر (16)، وسدد القائد بالاش دشودشاك في اول محاولة للمجر كرة زاحفة خادعة سيطر عليها كورتوا (23).

وارتدت بلجيكا في هجمة سريعة قادها ادين هالزار وسلمها الى لوزكاكو الذي اترسلها بدوره عالية الى دي روين داخل المنطقة تابعها الاخير برأسه وسيطر عليها كيرالي (29)، وسدد لوكاكو من مسافة مناسبة ودون رقابة فذهبت كرته بعيدا عن العنوان الصحيح (32)، واصاب دي بروين العارضة من ركلة حرة على مشارف المنطقة (36).

وسدد دي بروين ايضا اثر تمريرة من لوكاكو في احضان كيرالي (38)، وتحسن اداء المجريين ثليلا فاصاب جيرغو لوفرنتشيتش القائم الخلفي المثبت لمرمى بلجيكا في قذيفة لا ترد علت العارضة بقليل (39)، ولامست تسديدة دشودشاك الزاحفة الشبكة من الخارج (41)، وفوت كيرالي فرصة هدف ثان على بلجيكا بتألقه في صد كرة هازار (42).

وبعيد صافرة بداية الشوط الثاني، تلاعب هازار بالمدافع آدم لانغ وسدد من داخل المنطقة لكن كيرالي تألق مجددا (46) قبل ان يلتقط المجريون الانفاس لدقائق قليلة سنحت لهم خلالها فرصتان عبر آدم شالاي (50) ودشودشاك (52).

وسدد راديا ناينغولان فوق المرمى المجري (61)، وابعد كورتوا برؤوس الاصابع كرة قوية سددها آدم بيتر من على خط المنطقة (65)، ومرت كرة المدافع المجري رولاند يوهاش المنحرفة بجانب القائم الايمن لمرمى كورتوا (68).

ودفع فيلموتس بكاراسكو بدلا من مرتنز (70) لتنشيط الهجوم الذي تراجعت خطورته وفعاليته، ثم اخرج لوكاكو وادخل ميتشي باتشوايي الذي لم يتأخر اكثر من دقيقتين لتسجيل الهدف الثاني اثر عرضية من هازار وانفراد تام (78).

وتلاعب هازار بالدفاع المجري المصدوم، وسدد كرة زاحفة من خارج المنطقة استقرت على يسار كيرالي (80) قبل ات يترك مكانه لمروان فلايني.

وفي الوقت بدل الضائع ومع ضياع الدفاع المجري، مرر ناينغولان من هجمة مرتدة كرة بينية الى كاراسكو الذي سبق المدافع لانغ زارسلها بيمناه الى الشباك (90+1).