تشيلي تكرر نهائي العام الماضي وتتوج بكوبا أميركا

واصل الحظ مخاصمته للأرجنتين في المباريات النهائية وابتسم أمام تشيلي، لترفع الأخيرة بطولة كوبا أميركا بنسختها المئوية عقب فوزها بركلات الترجيح 4-2 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيزي الأميركية.

وشهد الأرجنتينيون قائدهم ليونيل ميسي يهدر ركلة ترجيحية كانت كفيلة بتقدم بلادهم، بعدما أضاع أرتورو فيدال الركلة الأولى، قبل أن يصد كلاوديو برافو تسديدة لوكاس بيليا.

وهذا هو النهائي الثاني على التوالي بين المنتخبين، وكلا النهائيين حسما بركلات الترجيح، وكان الأول في تشيلي عندما حقق البلد المضيف بطولته الأولى صيف العام الماضي.

ولم تظهر الدقائق الأولى بشكل مثير، قبل أن يسدد ميسي كرة ثابتة أمسكها كلاوديو برافو، وبعدها لعب هيغوايين كرة عرضية خلصها الدفاع التشيلي.

وأهدار هيغوايين فرصة الشوط الأول الأبرز بعدما خطف الكرة وتقدم بها وسددها على يمين المرمى بعدما انفرد ببرافو، لكنه أهدرها بشكل غريب، ولعب بعدها أوتاميندي كرة رأسية جاورت المرمى، وعقب دقائق أخرج الحكم البرازيلي لويس البطاقة الحمراء في وجه مارسيلو دياز، وقبل نهاية الشوط الأول رفع البطاقة كذلك أمام ماركوس روخو ليلعب المنتخبان بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخبان محاولاتهما، لكن بدون خطورة حتى سدد فاراغاس هداف البطولة كرة قوية لكن الأرجنتيني روميرو تصدى لها، وقبل النهاية سدد أغويرو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اعتلت مرمى برافو ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

ورغم الإثارة في الأشواط الإضافية إلا أن الهجمات الخطيرة غابت عنه، ما عدا كرة أغويرو الرأسية التي تألق كلاوديو برافو بإخراجها.

وأطلق الحكم صافرته منهياً الأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، والاحتكام إلى ركلات الترجيح، التي أعلنت تشيلي بعد ذلك بنتيجة 4-2، والحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما بقيت الأرجنتين بدون أي بطولة كبرى منذ 1993.