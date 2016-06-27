ديل بوسكي: لن نكرر رباعيتنا في شباك الطليان

لا يتوقع فيسنتي ديل بوسكي مدرب اسبانيا تكرار الفوز الساحق 4-صفر على ايطاليا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم قبل أربع سنوات عندما تتجدد المواجهة بينهما في دور الستة عشر يوم الاثنين.



واكتسحت اسبانيا منافستها في واحدة من أشهر المباريات النهائية من طرف واحد لتحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي في 2012.



لكن ديل بوسكي يثق هذه المرة في أن فريقه سيجد فرصا أقل في باريس.



وقال مدرب اسبانيا للصحفيين يوم الأحد "أعتقد أن المباراة كانت محددة بعوامل كثيرة أبرزها أن ايطاليا كانت مرهقة جدا.



"لم تكن ايطاليا الحقيقية التي نعرفها حقا وأعتقد أنهم أفضل حالا لكن نال منهم التعب في النهائي واغتنمنا الفرصة."



وكان التتويج في 2012 دليلا واضحا على قوة سلاح التمريرات الدقيقة لاسبانيا لكن تغيرت الكثير من الأمور بعدها وخرجت اسبانيا من الدور الأول لكأس العالم 2014 بخيبة أمل.



ووصلت ايطاليا إلى بطولة أوروبا هذا العام بفرص ضئيلة في النجاح وبتشكيلة تفتقر للنجوم لكنها ظهرت بشكل جيد في النهائيات خاصة في خط الدفاع المحكم.



وأضاف ديل بوسكي "لديهم طريقة مميزة في اللعب وهي فعالة جدا ويجب أن نتوخى الحذر بشأن أسلوبهم المنظم."



وتابع "لا توجد فوارق كبيرة بين الفريقين وسنرى لمن تكون الأفضلية في الملعب."



وستكون مباراة الغد هي الرابعة بين الفريقين في آخر ثلاث نسخ لبطولة أوروبا والسادسة بشكل عام لتصبح المواجهة الأكثر تكرارا في المسابقة.



وتحظى اسبانيا بأفضلية في المواجهات الأخيرة حيث لم تنتصر ايطاليا عليها في لقاء رسمي منذ كأس العالم 1994 عندما فازت 2-1 في دور الثمانية وحينها شارك المدرب الحالي أنطونيو كونتي أساسيا في هذه المباراة.

