سانشيز يتوج بالكرة الذهبية في كوبا أميركا

احتكر منتخب تشيلي، المتوج الأحد ببطولة كوبا أميركا بنسختها المئوية بفوزه على نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح، جميع الألقاب الفردية في البطولة أيضا.

وقد اختير مهاجمه الكسيس سانشيز "أرسنال الإنكليزي" أفضل لاعب في البطولة ونال حارسه كلاوديو برافو (برشلونة الاسباني) جائزة القفاز الذهبي لافضل حارس بعدما حافظ على شباكه عذراء في ثلاث مباريات، في حين توج مهاجمه ادواردو فارغاس هدافا للبطولة برصيد 6 اهداف بينها رباعية في مرمى المكسيك في الدور ربع النهائي.

يذكر أن سانشيز سجل أيضا ثلاثة أهداف وكان صاحب 4 تمريرات حاسمة في البطولة.



