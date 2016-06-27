شالكه الألماني يعلن تعاقده مع السويسري امبولو

أعلن نادي شالكه المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم أنه ضم المهاجم السويسري الشاب بريل امبولو لاعب بازل السويسري وتعاقد معه لمدة خمسة أعوام.



وأحرز امبولو (19 عاما) الذي بدأ مسيرته مع بازل 24 هدفا للفريق في أكثر من 50 مباراة وفاز معه بلقب الدوري السويسري ثلاث مرات.



وشارك امبولو الذي خاض 14 مباراة دولية إجمالا في المباريات الأربع التي خاضها منتخب سويسرا في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا قبل خروجه من دور 16 اثر الهزيمة بركلات الترجيح 4-2 أمام بولندا يوم السبت الماضي.



وقال كريستيان هايدل مدير الكرة في شالكه: "بالتعاقد مع بريل إمبولو فإننا نجحنا في الحصول على خدمات مهاجم صاحب موهبة متميزة ويتمتع بخبرة دولية كبيرة كانت العديد من الفرق الكبرى تسعى للتعاقد معه".



وقدرت وسل إعلام قيمة الصفقة بنحو 27 مليون دولار.



وقالت تقارير إعلامية أيضا إن عدة أندية ومنها برشلونة بطل دوري اسبانيا وارسنال ومانشستر يونايتد في انجلترا كانت ترغب في التعاقد مع اللاعب السويسري الصاعد.