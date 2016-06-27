مدرب بلجيكا: ننتظر المزيد من هازارد

قدم البلجيكي إيدن هازارد عرضا فرديا رائعا وسجل هدفا جميلا لتفوز بلاده 4-صفر على المجر وتبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم لكن مدربه مارك فيلموتس لا يزال ينتظر المزيد من قائده.



وعانى هازارد مع زملائه عندما خسرت بلجيكا في الجولة الافتتاحية أمام إيطاليا لكنه صنع هدفه الثالث في البطولة عندما توغل ناحية اليسار بذكاء وأرسل كرة عرضية حولها البديل ميشي باتشواي بسهولة إلى داخل المرمى ليحرز الهدف الثاني لبلجيكا اليوم الأحد.



وحسم هازارد المواجهة بعد 94 ثانية أخرى عندما راوغ أكثر من لاعب بمهارة ثم أطلق تسديدة منخفضة من حافة المنطقة ليسجل هدفا جميلا وسط أداء قوي وصفه بعد ذلك بأنه الأفضل له مع بلاده.



وقال تيبو كورتوا حارس بلجيكا عن مساهمة هازارد في التأهل لمواجهة ويلز في دور الثمانية للبطولة القارية المقامة في فرنسا: "عندما يكون في حالة جيدة يصبح الأفضل في العالم".



وساهم هازارد خلال بطولة أوروبا في صناعة نفس عدد الأهداف التي صنعها مع تشيلسي على مدار الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز ويبدو بوسعه تعويض غياب القائد المصاب فيسن كومباني.



وقال فيلموتس: "اندهش بعض الناس من قراري بمنحه شارة القيادة لكن ينبغي أن نعطي الفرصة لهذا الرجل لكي يتطور. إنه لا يتحدث كثيرا لكنه يتحدث بقدمه وهذا ما فعله اليوم".



وأضاف: "قلت له إني أريده أن يسجل هدفا عن طريق الدخول بالكرة إلى العمق. إنه في حاجة إلى الاستمتاع بوقته عندما يكون في الملعب".



وبعد هذا العرض القوي ستنتظر جماهير بلجيكا من هازارد أن يكون أكثر ثباتا في المستوى خلال المباريات المقبلة.



وفي كأس العالم 2014 ساهم هازارد في الفوز على الجزائر وروسيا في دور المجموعات قبل الخروج من دور الثمانية أمام الأرجنتين.



وفي الوقت الذي سجل فيه هازارد الأهداف أمام منتخبات مثل أندورا وقبرص وإسرائيل فإنه عانى لترك بصمة أمام المنتخبات الكبيرة ولم يسجل إلا أمام فرنسا وسلوفاكيا والسويد خلال تصفيات البطولة.



وقال فيلموتس: "أعرف ما يستطيع فعله وأبلغته أني أنتظر منه المزيد. يجب أن يملك الجرأة لذلك".