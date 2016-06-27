ميسي يفاجئ العالم ويقرر اعتزال كرة القدم الدولية

قال ليونيل ميسي إنه قرر اعتزال اللعب على المستوى الدولي مع منتخب الأرجنتين بعدما خسر المباراة النهائية الرابعة على التوالي مع الفريق 4-2 بركلات الترجيح أمام تشيلي في نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم في نسختها المئوية يوم الأحد.

وأهدر ميسي (29 عاما) المتوج خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم، ركلة الترجيح الأولى لمنتخب الأرجنتين بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف، وظهر وهو يبكي جالسا مع زملائه بعد ذلك.

ونقل حساب منتخب الأرجنتين على تويتر عن ميسي قوله "هذا صعب. هذا ليس الوقت المناسب للتحليل. في غرفة اللاعبين أدركت أن هذه هي النهاية بالنسبة لي مع المنتخب الوطني، لكنها ليست نهايتي".

وأضاف لاعب برشلونة "هذا هو شعوري الآن. شعور بالحزن العميق بعد أن أهدرت ركلة ترجيح كانت في غاية الأهمية.. حاولت بكل قوة التتويج بلقب بطولة مع الأرجنتين لكنه لم يحدث. لم أتمكن من تحقيق ذلك، والآن أنا أترك الفريق دون تحقيق ذلك".

وجاء قرار ميسي بمثابة صدمة هائلة لبقية زملائه في المنتخب الذين عبروا عن أملهم في إمكانية عودته عن القرار، خاصة أنه جاء بعد أن أصبح ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في الأسبوع الماضي إثر تفوقه على السجل التهديفي لمواطنه المعتزل غابريل باتيستوتا.

وقال سيرجيو أغويرو، أقرب الأصدقاء إلى ميسي في الفريق، إن الأجواء في غرفة الملابس كانت في غاية السوء بشكل لم يسبق له مثيل، في حين عبر حارس المرمى سيرجيو روميرو عن أمله في أن يتراجع نجم الفريق عن قراره بالاعتزال.

وقال روميرو "أعتقد أنه تأثر كثيرا بما حدث، لأننا أهدرنا هذه الفرصة الكبيرة".

وفور إعلان ميسي قرار الاعتزال بدأت صحيفة "أولي" الأرجنتينية الرياضية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت بعنوان "لا تذهب يا ليو" في محاولة لإعادته إلى المنتخب.

وقالت تقارير غير مؤكدة أيضا، إن لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو قرر هو الأخر اعتزال اللعب على المستوى الدولي مع المنتخب بعد الهزيمة أمام تشيلي.

وفاز ميسي الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في جيله بكل لقب ممكن على مستوى الأندية مع برشلونة وفاز مع الأرجنتين فقط ببطولة العالم تحت 20 عاما، وبالميدالية الذهبية الأولمبية في بكين في 2008.

وشارك ميسي في نهائي كوبا أميركا ثلاث مرات في أعوام 2007 و2015 و2016 وفي نهائي كأس العالم 2014، وخسر فريقه في كل هذه المرات، كما فشل منتخب الأرجنتين في هز الشباك في جميع هذه المباريات النهائية الأربع.